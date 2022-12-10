Первые десять резидентов нижегородского ИНТЦ "Квантовая долина" получили свидетельства от Глеба Никитина Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил свидетельства первым десяти резидентам инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Квантовая долина" была создана год назад, и за это время команда управляющей компании провела большую работу. Она была сфокусирована на нескольких масштабных задачах: подборе резидентов центра и подготовке к созданию его инфраструктуры. Как результат, утверждена стратегия развития ИНТЦ, первые десять компаний получили свидетельства о статусе резидента, и есть четкое понимание, как будет вестись строительство инфраструктуры на пяти выбранных участках. Считаю это хорошим результатом за столь небольшой период, тем более учитывая специфику проекта. Хочу пожелать всем резидентам плодотворной и успешной реализации инновационных проектов", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что ИНТЦ "Квантовая долина" - один из флагманских проектов для Нижегородской области, который сейчас только набирает обороты и имеет очень серьезный потенциал.

В число первых десяти участников инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" вошли: ООО "АФС 52", ООО "АВАтэк 3Д", ООО "Зарядная станция", ООО НПФ "Реабилитационные технологии", АО "Силнекс", ООО «ИО "Инсайт", ООО "Техдизайн", ООО "Биэмтек", ООО "Системы развития процессов и персонала", ООО "Поликетон".

"Вручение свидетельств стало результатом кропотливой работы по поиску инвесторов, в которой были задействованы команды Нижегородского НОЦ, управляющей компании ИНТЦ и Фонда ИНТЦ. Общий объем инвестиций по десяти проектам превысит 1 миллиард рублей. Планируется создать более 350 рабочих мест. Параллельно с поиском новых партнеров активно прорабатывается вопрос создания инфраструктуры. Идут активные переговоры с девелоперами, застройщиками о том, чтобы в ближайшее время на территории ИНТЦ в Нижнем Новгороде появились технопарки", - рассказал директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов.

Напомним, что первый корпус "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году.