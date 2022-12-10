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Общество

Результаты и перспективы Центра трансфера ННГУ обсудили в рамках круглого стола, проведенного в НОИЦ

21 декабря 2022 09:43  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Результаты и перспективы Центра трансфера ННГУ обсудили в рамках круглого стола, проведенного в Нижегородском областном информационном центре.

Согласно информации, центр трансфера технологий создан в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2021 году. Его деятельность направлена на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных, образовательных организаций, проведение патентных исследований, оказание образовательных услуг в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий.

Руководитель ЦТТ ННГУ Виктор Егоров сообщил, что в рамках реализации дорожной карты Центра трансфера технологий ННГУ на регулярной основе проводятся семинары по анализу технологических трендов по направлениям деятельности структурных подразделений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в целях выявления актуальных и потенциально перспективных направлений развития технологии в различных областях.

Также Центром трансфера технологий ННГУ осуществляется мониторинг научной (исследовательской) активности научных коллективов ННГУ им. Н.И. Лобачевского с целью дальнейшего продвижения прикладных разработок, сформировано профессиональное экспертное сообщество, ведется работа с проектами, вырабатываются механизмы взаимодействия с индустриальными партнерами. Тем самым, осуществляется "стыковка" науки и бизнеса, что уже сегодня дает хорошие результаты по показателям коммерциализации разработок ученых ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

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Теги:
Наука ННГУ Технологии
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