Т Плюс реконструировала пять котельных в Кстовском муниципальном округе Экономика

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" в 2022 году провел полное техническое перевооружение пяти котельных в Кстовском муниципальном округе. 20 декабря реконструированный объект в селе Новоликеево посетили директор филиала Александр Фролов и глава местного самоуправления муниципального округа Иван Уланов.

Помимо Новоликеева фактически новые источники тепла начали работать в этом году в Чернухе, Шелокше, Запрудном, Ближнем Борисове. Суммарная установленная мощность реконструированных котельных составляет 26,1 МВт. В ходе работ в них заменили все оборудование: установили современные высокоэффективные котлы с КПД выше 90%, смонтировали новые газогорелочные устройства, предохранительную аппаратуру, модернизировали сети газопотребления. Все котельные автоматизированы с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей (КТС) Нижегородского филиала "Т Плюс". Также в этом году была автоматизирована котельная села Подлесово. Общая стоимость реализованных проектов составила 132,5 млн рублей с НДС.

"Мы завершаем модернизацию котельных в сельских населенных пунктах, начатую в 2018 году в рамках концессии по управлению "Т Плюс" теплосетевыми объектами Кстовского муниципального округа. На сегодня реконструировано и автоматизировано 27 из 28 котельных, находящихся в эксплуатации КТС, осталось провести техническое перевооружение котельной в поселке Волжский. Сделать это планируется к середине следующего года", - сообщил Александр Фролов.

"Компания "Т Плюс" успешно и планомерно выполняет обязательства по модернизации теплосетевого комплекса, взятые в рамках концессионного соглашения. Масштабное обновление котельных повысит надежность и эффективность объектов теплоснабжения, сделает жизнь селян более комфортной", - отметил Иван Уланов.