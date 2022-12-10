Алексей Ушаков: "В 2022 году ЦУР зафиксировал 16 уникальных фейков в нижегородском инфополе" Общество

Фото: пресс-служба АНО "Диалог Регионы"

Круглый стол о способах противодействия распространению фейков и наращивании инфраструктуры для борьбы с ними прошел на площадке МИА "Россия сегодня".

Согласно информации, в 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории.

Так, количество уникальный фейков составило 3,7 тысячи, а число их упоминаний превысило 9,3 млн, что в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Как рассказал гендиректор АНО "Диалог Регионы" и АНО "Диалог" Владимир Табак, более 60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю. Чаще всего это постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации. При этом фейки становятся все более правдоподобными, что размывает границу доверия пользователя к каналам коммуникации и подчеркивает необходимость устранения недостоверной информации.

Для этого "Диалог" запустил фактчекинговую платформу "Лапша Медиа", которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами. С момента запуска платформы поступило более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о запуске нового формата обеспечения информационной стабильность в регионе - ежедневно он выходит в прямой эфир в соцсетях и отвечает на 10 популярных вопросов жителей. По его словам, ключевое направление работы в кризисной ситуации — прямая коммуникация с гражданами.

Начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева рассказала, что 79% россиян считают фейки опасным явлением. Закон о борьбе с ними был принят в 2019 году, а впервые о проблематике общественного договора, связанного с борьбой с фейками, заговорили в марте 2021 года, и уже в октябре по инициативе "Диалога" был подписан меморандум по борьбе с фейками в Интернете.

Как рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, в уходящем году в информационном пространстве региона зафиксировано 16 уникальных инфоповодов, которые не соответствовали действительности. Большинство из них рождались в соцсетях. Все они были оперативно опровергнуты благодаря фактчекингу, были даны комментарии и поясняющая информация из достоверных источников.

"Аналитики ЦУР практически в круглосуточном режиме мониторят инфополе, выявляют недостоверные публикации, помогают органам власти их опровергать в разных канала – СМИ, соцсетях, официальных сайтах", - подчеркнул он.