Электричество частично отключено в трёх районах Нижнего Новгорода 21 декабря Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем электроснабжения 21 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе сегодня произойдут отключения электроснабжения. С 9:00 до 17:00 света не будет на пр. Ленина, д. 51/9, 53/2; ул. Снежной, д. 35/1; ул. Херсонской, д. 18, 20. С 10:00 до 15:00 отключения запланированы на ул. Героя Попова, д. 7, 7а.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на улице Нартова, в зданиях № 27 и 29.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам: ул. Вахтангова, 17-47 (только нечёт. сторона); ул. Вузовская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14-46, 48, 50. С 10:00 до 16:00 света не будет на ул. Федосеенко, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15; ул. Командина, 3.