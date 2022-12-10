Первые два нижегородских экскурсовода прошли аттестацию в министерстве туризма и промыслов региона

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородские экскурсоводы Ольга Журавлева и Анастасия Андреева прошли аттестацию в министерстве туризма и промыслов региона.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, аттестационные документы экскурсоводам вручил глава Минтуризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Такая процедура стала возможной благодаря федеральному проекту "Совершенствование управления в сфере туризма".
В 2023 году в Нижегородской области планируется аттестовать более 200 экскурсоводов. С 1 июля будущего года представители данной профессии смогут работать только при наличии соответствующего аттестата.
"В условиях роста туристического рынка данная мера просто необходима. Аттестация поможет повысить уровень специалистов и определить, что они могут преподнести туристам достоверную информацию. После прохождения экзамена и получения аттестата ни у кого не останется сомнений, что экскурсовод – человек, который знает, любит свой регион и может влюблять в его красоты гостей", – отметил Сергей Яковлев.
Экскурсоводам региона будет необходимо проходить аттестацию раз в пять лет. Экзамен состоит из тестовой части, которую специалистам с подтвержденным стажем более трех лет выполнять не нужно, и практического задания.
Ранее сообщалось, что туристический потенциал Нижегородской области представили в Белграде.
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