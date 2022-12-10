Почти 800 нарушений по уборке снега выявили в Нижегородской области Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

Почти 800 нарушений по уборке снега выявлено в Нижегородской области с начала зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской Госжилинспекции.

Согласно информации, всего с начала зимнего периода инспекторы ГЖИ проверили почти 5 тыс. придомовых территорий. В результате выявленных нарушений возбуждено 46 административных производств.

Накануне инспекторы ГЖИ вместе с администрацией районов Нижнего Новгорода проверили уборку снега с придомовых территорий многоэтажек, наледи и сосулек с крыш в Канавинском и Московском районах. Всего за день было обследовано около 30 дворов.

По словам замглавы ГЖИ Нижегородской области Ивана Соловьева, инспекторы ведомства ведут систематическую работу по контролю за уборкой снега.

"Нарушения есть в части уборки входных групп, тротуаров, проездов. Основная проблема - наледь на дорогах. Все нарушения будут зафиксированы в протоколах. Если ДУКи, ТСЖ, ЖСК будут игнорировать свои обязанности, мы будем принимать соответствующие меры", - отметил Иван Соловьев.

Ранее сообщалось, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгороду с начале зимы за некачественную уборку снега.