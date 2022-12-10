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Политика

Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО

21 декабря 2022 12:02  [76] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО. 

"По своей сути, эта группа - инструмент обратной связи для Президента с передовой. Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что еще важно - это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих. Которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО", - пояснил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. 

"Все они с начала специальной военной операции глубоко погружены в повестку - и с точки зрения поддержки участников СВО, в том числе системной - государственной, и с точки зрения работы с их семьями. Не понаслышке знакомы с ситуацией - выезжают "за ленточку", общаются с бойцами, на связи с их близкими. Те же военкоры находятся в зоне СВО, можно сказать, постоянно. Своими глазами видят, в каких условиях выполняют задачи военнослужащие, как они живут, с какими трудностями, помимо непосредственно боевых действий, сталкиваются", - сказал он. 

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Андрей Турчак отметил, что рабочая группа будет ежемесячно представлять аналитический доклад Президенту по результатам всестороннего мониторинга. 

"Основная цель нашей работы - обратить внимание на существующие проблемы и оперативно принять необходимые решения для их устранения. Проблемы объективно есть. И, с учетом масштабов СВО, их немало. Именно поэтому на площадке группы мы будем объединять усилия всех неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов, ведомств - всех, кто верит в силу русской армии, в нашу Победу и готов делать все, чтобы ее приблизить", - заключил Андрей Турчак.

Напомним, в Нижегородской области  реализуется целый комплекс мер поддержки мобилизованных жителей и их семей. Введено право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение. В числе принятых мер - 50-процентная компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание школьникам, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования. В области создан координационный центр поддержки мобилизованных, военнослужащих и их близких.

23 ноября 2022 года глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ о поддержке мобилизованных и их семей. Теперь меры поддержки распространяются на участвующих в специальной военной операции нижегородских контрактников и добровольцев, заключивших контракт, начиная с 24 февраля, а также сотрудников Росгвардии. Их близкие родственники также смогут заключать военный социальный контракт и пользоваться мерами поддержки от региона.

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Теги:
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