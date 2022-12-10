Нижегородское ООО "Смартэко" почти на 60% увеличило производительность труда благодаря участию в нацпроекте

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производитель автокранов из Нижнего Новгорода ООО "Смартэко-НН" благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". увеличил выпуск на 60%.

Повышать эффективность производства предприятию помогали эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

По словам министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на территории региона развиты различные направления автомобилестроения.

"В современных условиях важно поддерживать и развивать импортозамещающие производства. Например, завод спецтехники "Смартэко-НН" производит автомобильные краны без использования импортных компонентов. Благодаря внедрению на производстве инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании увеличилась выработка на 60 процентов, а объем брака снизился на 50 процентов", - рассказал Максим Черкасов.

Руководитель регионального центра компетенций Роман Рензин рассказал, что эксперты РЦК проработали на предприятии шесть месяцев.

"Благодаря внедрению бережливых технологий, помимо увеличения выработки, нам удалось ускорить выпуск готовой продукции на 15 процентов. Также наши специалисты обучили технологиям бережливого производства 24 сотрудника и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут сами обучать персонал и развивать производственную систем", - рассказал Роман Рензин.

Генеральный директор компании "Смартэко-НН" Артем Ганин сообщил, что в этом году спрос на спецтехнику повысился как у предприятий, так и у индивидуальных предпринимателей.

"Нам было необходимо внести действенные коррективы в работу предприятия. С помощью экспертов РЦК удалось выявить слабые места в технологиях изготовления продукции и логистике производства, найти пути их устранения, а также оптимизировать работу. Я лично заинтересован в том, чтобы и дальше развивать предприятие с помощью инструментов, которые нам дал нацпроект "Производительность труда", - рассказал Артем Ганин.

На сегодняшний день в нацпроекте "Производительность труда" в Нижегородской области участвуют уже 202 предприятия, регион перевыполняет плановый показатель на 45%.

Ранее сообщалось, что нижегородские производители автокомпонентов и климатики для судостроения присоединились к нацпроекту "Производительность труда".