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Общество

Сто креативных лидеров Нижегородской области определят в 2023 году

21 декабря 2022 13:56  [47] Общество
Фото: АНО “Центр 800”

Фото: АНО “Центр 800”

Сто креативных лидеров Нижегородской области определят в 2023 году. Об этом сообщили в Федерации креативных индустрий.

Согласно информации, АНО "Центр 800" и Федерация креативных индустрий (ФКИ) начали исследование Nizhny. 100 Most Creative Russians, которое позволит выявить креативных лидеров Нижегородской области. 

Федеральный проект 100 Most Creative Russians, частью которого является Nizhny. 100 Most Creative Russians, существует с ноября 2020 года и сейчас активно развивается на региональном уровне в составе ключевых проектов ФКИ.

В ходе проведения исследования в Нижегородской области будет опрошено не менее 200 лидеров мнений, отраслевых экспертов и владельцев креативного бизнеса в области искусства и наследия, функционального творчества, традиционных и новых медиа и гастрономии. Планируется охватить все 12 отраслей. Перечень сфер соответствует международному стандарту UNCТAD.

"Преобразования, реализованные к 800-летию Нижнего Новгорода, запустили вектор интенсивного развития креативного потенциала городской среды. Мы увидели, как расширился комплекс достопримечательностей и мест для отдыха для туристов и жителей города. Повысилась узнаваемость региона во внешней среде за счет широкого освещения юбилея. Но значительная часть ключевых деятелей сектора все еще остается незамеченной и не верифицированной. Наше исследование позволит исправить это и добавит ускорения начавшемуся интенсивному развитию через взаимодействие с местными креативными лидерами", - отметил Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.

"Нижегородская область сегодня является флагманом развития инфраструктуры креативных индустрий в европейской части России. Исследование по выявлению локальных креативных лидеров Nizhny. 100 Most Creative Russians откроет общественности имена талантливых земляков, ежедневно создающих экономику нового типа. Это важно для развития экономического потенциала региона и страны в целом", — сказала директор АНО "Центр 800" Софья Юдина.

Ранее сообщалось, что две новогодние медиавыставки пройдут в нижегородском арт-пространстве ЦЕХ*.

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Теги:
Искусство Креактивные индустрии
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