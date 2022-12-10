ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" напоминает о правилах безопасности при пользовании бытовым газом Общество

В самый разгар отопительного сезона ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" предлагает вспомнить, как правильно пользоваться бытовым газом.



Выполняйте эти правила, чтобы сохранить свой дом в безопасности и избежать аварий

1. Проводите техническое обслуживание газового оборудования не реже 1 раза в год;

2. Обеспечьте приток воздуха в помещение, в котором установлено газовое оборудование: откройте окна, установите приточный клапан;

3. Не допускайте одновременную работу электровытяжки и газового котла/водонагревателя;

4. Проверяйте наличие тяги до включения и во время работы газового оборудования;

5. Используйте в качестве дымоотводов соединительные металлические трубы (патрубки);

6. Очищайте оголовки дымохода от снега и льда;

7. Не используйте вентиляционные каналы для отвода дымовых газов;

8. Проверяйте состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год;

9. Регулярно проводите проверку карманов чистки дымовых каналов на предмет засорения;

10. Не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов;

11. Не используйте газовое оборудование при срабатывании сигнализатора загазованности;

12. Не вмешивайтесь в работу газового оборудования.



Газ безопасен при правильном обращении. Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

