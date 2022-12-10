ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" напоминает о правилах безопасности при пользовании бытовым газом

В самый разгар отопительного сезона ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" предлагает вспомнить, как правильно пользоваться бытовым газом.
Выполняйте эти правила, чтобы сохранить свой дом в безопасности и избежать аварий
1. Проводите техническое обслуживание газового оборудования не реже 1 раза в год;
2. Обеспечьте приток воздуха в помещение, в котором установлено газовое оборудование: откройте окна, установите приточный клапан;
3. Не допускайте одновременную работу электровытяжки и газового котла/водонагревателя;
4. Проверяйте наличие тяги до включения и во время работы газового оборудования;
5. Используйте в качестве дымоотводов соединительные металлические трубы (патрубки);
6. Очищайте оголовки дымохода от снега и льда;
7. Не используйте вентиляционные каналы для отвода дымовых газов;
8. Проверяйте состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год;
9. Регулярно проводите проверку карманов чистки дымовых каналов на предмет засорения;
10. Не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов;
11. Не используйте газовое оборудование при срабатывании сигнализатора загазованности;
12. Не вмешивайтесь в работу газового оборудования.
Газ безопасен при правильном обращении. Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!
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