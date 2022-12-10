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Бизнес

ВТБ: треть россиян стали реже интересоваться курсом валют в этом году

21 декабря 2022 14:23  [1] Бизнес

В этом году 33% россиян снизили свой интерес к динамике курсов валют, не изменили свои предпочтения еще 35%, а для 12% этот вопрос не был актуален и раньше. Только каждый пятый стал следить за курсом чаще, чем годом ранее, больше всего – молодые люди и респонденты среднего возраста. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков.

Интерес к курсам валют

Снижение интереса к изменению курсов валют особенно выражено в возрастной группе старше 45 лет – 39% из них сократили свое внимание к этому вопросу. Чаще всего это связано с сокращением поездок за рубеж – так ответили 44% тех, для кого валюта стала менее интересна. Чаще валютным курсом стали интересоваться клиенты молодого и среднего возраста (32% и 24% соответственно), а по территориальному признаку – москвичи (28%). Среди причин – зависимость их работы и дохода от курса валют (41% тех, кто стал больше интересоваться курсом) и наличие валютных сбережений (39%).

Стратегии сбережения

По итогам года наиболее востребованным финансовыми инструментом у россиян стал накопительный счет, которым воспользовались 57% россиян, и рублевый вклад, который открыл каждый второй опрошенный (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Оба продукта одинаково популярны во всех возрастных группах. Интересно, что накопительные счета более популярны среди женщин при равной популярности вкладов. В Москве депозиты выбирают 62% опрошенных. Эти инструменты чаще всего оказывались и наиболее эффективными – так считают соответственно 47% и 43% клиентов, которые их использовали.

Четверть россиян используют для сбережений инвестиционные продукты, в том числе в столице – каждый третий, а вне городов-миллионников – лишь каждый пятый. Женщины проявляют большую осторожность к инструментам фондового рынка по сравнению с мужчинами. Кроме того, с ними работают лишь 20% респондентов, проживающих вне городов-миллионников. Более склонны к инвестированию молодые люди, которые также чаще отмечают его эффективность, в меньшей степени – люди старше 45 лет.

Финансовая активность

Значительная часть опрошенных в этом году стала рациональнее относиться к своим расходам. В первую очередь, это касается трат на развлечения (66% от тех, кто начал экономить), кафе и рестораны (59%), а также на путешествия (57%) и предметы роскоши (56%). У каждого пятого (21%) расходы выросли, а 17% даже увеличили свою сберегательную активность (в том числе 26% - в группе 18-24 года).

Почти половина респондентов заметила позитивные изменения в финансовой сфере России в этом году. Среди них опрошенные отмечают укрепление национальной валюты (28%), повышение ставок по вкладам (21%). Клиенты младше 25 лет добавляют к этому возросшую социальную ответственность финансовых институтов (22%).

Финансовые планы на 2023 год

В числе намеченных на 2023 год перемен в финансовом поведении половина опрошенных говорит о намерении рациональнее относиться к тратам (49%), больше сберегать (31%), использовать новые финансовые продукты для получения дохода (24%) и начать вести бюджет (18%). Многие намерены искать источники дополнительного дохода. Более половины респондентов сообщили о планах найти подработку (58%), каждый пятый собирается начать инвестировать, еще 13% планируют продавать продукцию собственного производства. Каждый десятый заявил о готовности открыть свой бизнес, еще 10% считают достаточным существующий источник дохода.

"Наш опрос показал, что в этом году россияне предпочитали оставлять деньги "под рукой", что сделало накопительное счета одним из самых популярных финансовых инструментов. Снижение спроса на международный туризм уменьшило интерес к валюте, что мы видим и по девалютизации сбережений клиентов. Также мы фиксируем постепенное возвращение россиян к сберегательной модели поведения: люди стали более рационально относиться к тратам, вести бюджет и больше копить. Этой же стратегии они планируют придерживаться и в следующем году", – комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

*Опрос проводился в декабре в городах России с населением 100 тыс. чел. и более среди 1,5 тысяч клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет

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Теги:
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