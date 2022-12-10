Закон о единой биометрической системе принят Госдумой РФ

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о единой биометрической системе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента
Согласно документу, в России будет создана информационная система идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных граждан.
Биометрия - это способ идентификации гражданина по фото и голосу.
В законе особо указано, что сдача этих данных абсолютно добровольна, а сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с согласия родителей или опекунов.
В государственной системе будут храниться только образец голоса и изображение лица, а сбор геномной информации находится под запретом. При этом, гражданин сможет в любой момент отозвать данное им согласие на обработку биометрии. Оформляться данные процедуры будут через портал Госуслуг или МФЦ.
Кроме того, вводятся гарантии, что информацию будет охранять государство, а не частные компании. Также запрещается любое иностранное участие в обработке и хранении полученных данных.
За принуждение к сдаче биометрии и дискриминацию при оказании услуг предусмотрена ответственность.
Как подчеркнул депутат ГОсдумы Александр Хинштейн, принятие закона необходимо для того, чтобы упорядочить процессы, связанные с внедрением биометрической аутентификации, которые сейчас носят абсолютно бессистемный характер.
"Этот законопроект не нарушает права россиян, а, напротив, усиливает их защиту. До тех пор, пока миллионы биометрических персданных будут находиться в руках коммерческих структур (как это происходит сейчас!), государство не сможет гарантировать их защищённость", - сказал он.
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