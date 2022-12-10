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Общество

Закон о единой биометрической системе принят Госдумой РФ

21 декабря 2022 14:35  [86] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о единой биометрической системе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента

Согласно документу, в России будет создана информационная система идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных граждан.

Биометрия - это способ идентификации гражданина по фото и голосу.

В законе особо указано, что сдача этих данных абсолютно добровольна, а сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с согласия родителей или опекунов.

В государственной системе будут храниться только образец голоса и изображение лица, а сбор геномной информации находится под запретом. При этом, гражданин сможет в любой момент отозвать данное им согласие на обработку биометрии. Оформляться данные процедуры будут через портал Госуслуг или МФЦ.

Кроме того, вводятся гарантии, что информацию будет охранять государство, а не частные компании. Также запрещается любое иностранное участие в обработке и хранении полученных данных.

За принуждение к сдаче биометрии и дискриминацию при оказании услуг предусмотрена ответственность.

Как подчеркнул депутат ГОсдумы Александр Хинштейн, принятие закона необходимо для того, чтобы упорядочить процессы, связанные с внедрением биометрической аутентификации, которые сейчас носят абсолютно бессистемный характер.

"Этот законопроект не нарушает права россиян, а, напротив, усиливает их защиту. До тех пор, пока миллионы биометрических персданных будут находиться в руках коммерческих структур (как это происходит сейчас!), государство не сможет гарантировать их защищённость", - сказал он.

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Теги:
Государственная Дума Законопроекты
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