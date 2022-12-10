Почти 70% проездов по М-12 во Владимирской области в выходные совершили легковые автомобили Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

В первую неделю работы нового участка М-12 во Владимирской области зафиксировано почти 21 тысяча проездов через рамку взимания платы.

Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", более 60% поездок по обходу Петушков до Владимира были совершены жителями Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей.



При этом почти 70% проездов в выходные пришлось на легковой транспорт и более 20% на большегрузы.



Движение по этому участку М-12 13 декабря 2022 года открыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированного главой государства.



На новом участке, как и на всей М-12, работает система взимания платы "Свободный поток". Здесь нет шлагбаумов. Проезды фиксирует специальный комплекс из камер и датчиков. Оплатить услугу можно постфактум, либо с помощью транспондера. Данные с него считывают специальные антенны.

Ранее сообщалось, что почти 50 специальных переходов для животных построят на М-12. Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запустят уже в сентябре 2023 года