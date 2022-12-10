Опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в итоговом заседании Молодежного парламента при Госдуме принял участие руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Он рассказал о практике работы с Молодежными парламентами субъектов Приволжского федерального округа. В 2022 году в столице Приволжья была создана Ассоциация молодежных парламентов ПФО – первая окружная молодежная парламентская структура в стране.

"Это была инициатива нижегородцев, и мне очень приятно, что наше предложение нашло отклик среди коллег. Новая структура была создана при поддержке Ассоциации законодательных органов субъектов РФ в ПФО. Заседания молодежной окружной парламентской структуры синхронизированы с заседаниями "взрослой" Ассоциации законодателей нашего округа. Так на недавно прошедших заседаниях Ассоциации в Уфе и Йошкар-Оле молодежь выступила с предложениями мониторинга сайтов законодательных органов ПФО, и запрета татуировок подросткам без согласия родителей", - сообщил Максим Ребров.

По словам руководителя аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области, в 2022 году 5 субъектов ПФО, в том числе Нижегородская область, предоставили молодежным парламентским структурам право законодательной инициативы. В других регионах в ближайшее время планируется принять аналогичные решения.

"Один из проектов Молодёжного парламента – поправки в действующий закон о поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий депутаты Законодательного Собрания рассмотрели на очередном заседании. По итогу в декабре законодательная инициатива молодежи была поддержана. Это "первая ласточка" молодежного законотворчества. Еще несколько молодежных инициатив сейчас активно прорабатываются в профильных комитетах и тоже имеют большие шансы стать законопроектами. Считаю, молодежные парламенты должны быть связующим звеном молодого поколения с властью", - добавил руководитель аппарата ЗСНО.

Он также отметил, что воспитанники прошлых лет сегодня работают в Государственной Думе, администрации президента России, в Законодательном Собрании, в правительстве Нижегородской области, Думе Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с руководителями Молодежных парламентов ПФО.