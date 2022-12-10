Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
21 декабря 2022 16:40  [61] Опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ
21 декабря 2022 16:27  [60] Закон о пожизненном сроке за диверсии принят в России
21 декабря 2022 16:21  [70] Нижегородская область и Белоруссия будут сотрудничать в сфере цифровизации
21 декабря 2022 12:02  [141] Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО
20 декабря 2022 16:17  [221] Виктор Потуремский: "Нижегородская область показала успешный пример и имеет потенциал для тиражирования в других регионах"
20 декабря 2022 09:35  [236] Евгений Люлин: "Сотрудники органов госбезопасности сегодня отвечают на серьезные вызовы современности"
19 декабря 2022 18:05  [642] Только в четырех муниципалитетах Нижегородской области исполнение всех нацпроектов не получило наивысшую оценку
19 декабря 2022 16:15  [282] Ольга Щетинина: "Региональный совет - это эффективный формат поиска новых точек роста и нестандартных решений, объединения усилий"
19 декабря 2022 14:13  [301] Евгений Люлин: "Создание Регсовета позволит консолидировать усилия исполнительной, законодательной и муниципальной власти"
19 декабря 2022 11:50  [556] Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза
Политика

Опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ

21 декабря 2022 16:40  [61] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в итоговом заседании Молодежного парламента при Госдуме принял участие руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Он рассказал о практике работы с Молодежными парламентами субъектов Приволжского федерального округа. В 2022 году в столице Приволжья была создана Ассоциация молодежных парламентов ПФО – первая окружная молодежная парламентская структура в стране.

"Это была инициатива нижегородцев, и мне очень приятно, что наше предложение нашло отклик среди коллег. Новая структура была создана при поддержке Ассоциации законодательных органов субъектов РФ в ПФО. Заседания молодежной окружной парламентской структуры синхронизированы с заседаниями "взрослой" Ассоциации законодателей нашего округа. Так на недавно прошедших заседаниях Ассоциации в Уфе и Йошкар-Оле молодежь выступила с предложениями мониторинга сайтов законодательных органов ПФО, и запрета татуировок подросткам без согласия родителей", - сообщил Максим Ребров.

По словам руководителя аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области, в 2022 году 5 субъектов ПФО, в том числе Нижегородская область, предоставили молодежным парламентским структурам право законодательной инициативы. В других регионах в ближайшее время планируется принять аналогичные решения. 

"Один из проектов Молодёжного парламента – поправки в действующий закон о поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий депутаты Законодательного Собрания рассмотрели на очередном заседании. По итогу в декабре законодательная инициатива молодежи была поддержана. Это "первая ласточка" молодежного законотворчества. Еще несколько молодежных инициатив сейчас активно прорабатываются в профильных комитетах и тоже имеют большие шансы стать законопроектами. Считаю, молодежные парламенты должны быть связующим звеном молодого поколения с властью", - добавил руководитель аппарата ЗСНО.

Он также отметил, что воспитанники прошлых лет сегодня работают в Государственной Думе, администрации президента России, в Законодательном Собрании, в правительстве Нижегородской области, Думе Нижнего Новгорода. 

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с руководителями Молодежных парламентов ПФО.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph