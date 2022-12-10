Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
21 декабря 2022 18:38  [43] Российский кроссовер "Москвич 3" поступит в продажу с ценником от 1,97 млн рублей
21 декабря 2022 17:56  [83] Спрос клиентов ВТБ на золотые слитки до конца года превысит 30 тонн
21 декабря 2022 16:48  [99] Пользователи ВТБ Онлайн смогут защитить свою учетную запись с помощью чат-бота
21 декабря 2022 15:53  [97] Цифровые сервисы ОМК отмечены крупнейшей цифровой премией Европы
21 декабря 2022 15:08  [103] Банк "Открытие": в 2023 году ипотечных кредитов на новостройки будет выдано больше, чем в 2022-м
21 декабря 2022 14:23  [136] ВТБ: треть россиян стали реже интересоваться курсом валют в этом году
20 декабря 2022 17:34  [275] ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022
20 декабря 2022 17:22  [173] Банк "Открытие": 53% жителей ПФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й
20 декабря 2022 15:06  [170] Банк "Открытие" упростил перечисление зарплаты для предпринимателей
20 декабря 2022 11:40  [175] ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
Бизнес

Российский кроссовер "Москвич 3" поступит в продажу с ценником от 1,97 млн рублей

21 декабря 2022 18:38  [43] Бизнес
Кроссовер Москвич 3

Кроссовер Москвич 3

Фото: соцсети завода "Москвич"

Возрождённый завод "Москвич" в ноябре возобновил производство автомобилей. До конца текущего года с конвейера сойдут около 220 кроссоверов на бензиновом двигателе и 200 электромобилей.

Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, в настоящее время определены дилеры для продажи первой модели - городского кроссовера. Покупателям предлагается на выбор пять цветов: белый, чёрный, красный, серый и голубой. Цена на новинку стартует с 1,97 млн рублей.

На первом этапе продажей и обслуживанием машин будут заниматься 11 дилерских центров Москвы, а уже в следующем году завод выберет представительства в других крупных городах.

"В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объёмов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер Москвич 3, который пополнит парки такси и каршеринга", – рассказал директор завода Дмитрий Пронин.

Как сообщает телеканал "360", завод "Москвич" возродили на базе Renault после того, как в мае его российские активы перешли в руки института НАМИ и правительства Москвы. При этом новые владельцы предприятия решили выпускать четыре кроссовера и седан.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Автопром
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph