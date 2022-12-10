Российский кроссовер "Москвич 3" поступит в продажу с ценником от 1,97 млн рублей Бизнес

Кроссовер Москвич 3 Фото: соцсети завода "Москвич"

Возрождённый завод "Москвич" в ноябре возобновил производство автомобилей. До конца текущего года с конвейера сойдут около 220 кроссоверов на бензиновом двигателе и 200 электромобилей.

Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, в настоящее время определены дилеры для продажи первой модели - городского кроссовера. Покупателям предлагается на выбор пять цветов: белый, чёрный, красный, серый и голубой. Цена на новинку стартует с 1,97 млн рублей.

На первом этапе продажей и обслуживанием машин будут заниматься 11 дилерских центров Москвы, а уже в следующем году завод выберет представительства в других крупных городах.

"В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объёмов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер Москвич 3, который пополнит парки такси и каршеринга", – рассказал директор завода Дмитрий Пронин.

Как сообщает телеканал "360", завод "Москвич" возродили на базе Renault после того, как в мае его российские активы перешли в руки института НАМИ и правительства Москвы. При этом новые владельцы предприятия решили выпускать четыре кроссовера и седан.