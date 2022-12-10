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Бизнес

Спрос клиентов ВТБ на золотые слитки до конца года превысит 30 тонн

21 декабря 2022 17:56  [84] Бизнес

ВТБ до конца текущего года планирует реализовать свыше 30 тонн инвестиционного золота. Ежемесячный прирост спроса на драгоценный металл составляет 20%, средний объем каждой сделки составляет 10 кг. Эксперты ВТБ прогнозируют, что в следующем году внимание инвесторов к золоту продолжит расти в условиях инфляции и отмены НДС, а также на фоне сужения рынка капиталов.

Состоятельные клиенты ВТБ с марта этого года, после отмены НДС 20%, приобрели в банке 29,3 тонн золота. Общее число сделок превысило 2,5 тысячи. Рост объема сделок составляет в среднем 20% месяц к месяцу.

"Золотые слитки в этом году стали трендом альтернативных инвестиций. Состоятельные клиенты чаще всего приобретают их с целью диверсификации и сохранения своего капитала в долгосрочной перспективе. Исторически сложилось, что в кризисные периоды золото менее волатильно, быстрее восстанавливает свою цену. В настоящее время его доля в структуре резервов мировых Центробанков рекордно велика и достигла таких значений впервые за последние полвека. Центробанки увеличивают покупку металла для диверсификации золотовалютных резервов, что подстегивает на него спрос. Слитки считаются хорошим защитным инвестиционным инструментом, работающим на длительном горизонте от 5 лет", – прокомментировал Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ.

ВТБ одним из первых на рынке запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Состоятельные клиенты могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 до 100 кг без НДС 20%.

Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Для их приобретения необходимо сделать предварительный заказ, а оплатить покупку можно рублями или иностранной валютой, в рамках №55-ФЗ. Также золотые слитки можно оставить на ответственное хранение в банке.

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Теги:
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