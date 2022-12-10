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Общество

Суд прекратил уголовное дело о нападении львицы на сотрудницу зоопарка в Балахне

21 декабря 2022 17:03  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд прекратил уголовное дело о нападении львицы на сотрудницу зоопарка в Балахне. Об этом сообщается на сайте Балахнинского городского суда.

Напомним, 13 октября текущего года около 16:00 сотрудница зоопарка зашла для уборки в вольер с двумя львицами, одна из которых смогла открыть вольер и напала на женщину. 35-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Животное усыпили при помощи "выстрела лекарством".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 143 ч. 1 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Согласно информации, 19 декабря мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

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Теги:
Балахна Зоопарк
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