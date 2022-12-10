Россияне смогут получить до 450 тыс. рублей в рамках социального контракта Общество

Граждане России смогут рассчитывать на выплату от государства до 450 тыс. рублей в рамках заключенного социального контракта, сообщают "Народные Новости".

Согласно информации, речь идет о субсидии в размере 350 тыс. рублей на собственное дело и до 450 тыс. рублей на приобретение жилья.

Вместе с тем, в интернете встречаются объявления мошенников, которые предлагают выплату якобы от государства всем гражданам РФ от 1950 до 1991 года рождения.

При этом, чтобы получить деньги, требуется внести небольшой платеж.

Эксперты предупреждают, что так действуют жулики и призывают россиян не поддаваться на уловки мошенников.