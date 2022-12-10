Глеб Никитин: "Энергетика всегда имела особое значение в судьбе России" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем энергетика. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Уважаемые сотрудники энергетической отрасли! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа напрямую влияет на качество жизни каждого человека. Без нее немыслимо развитие экономики. Стабильное ресурсоснабжение – одна из важнейших основ всей жизни общества.

Энергетика всегда имела особое значение в судьбе России. Сохранилось огромное количество исторических свидетельств и художественных произведений, в которых уделяется серьезное внимание теплу и свету. С этим связано и немало поговорок, в которых отразилась мудрость нашего народа", - говорится в тексте поздравления.

"Энергетика России сегодня не только опирается на традиции, заложенные предшественниками, но и активно использует новые технологические возможности. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты и программы, позволяющие давать дополнительные возможности территориям страны. Активно модернизируется существующая база, создаются современные объекты. Это требует огромного профессионализма на всех этапах – от идеи до ее воплощения. Вам по плечу любые задачи! И результат вашей работы всегда заметен.

Мне хочется поблагодарить всех энергетиков Нижегородской области, а также сказать спасибо коллегам из других регионов. Этот год принес немало сложных испытаний. Вам пришлось работать круглосуточно, в сложнейших погодных условиях. Впереди - еще немало задач по повышению надежности энергоснабжения в регионе.

В профессиональный праздник хочу пожелать каждому из вас здоровья и благополучия! Пусть в жизни будет как можно меньше внештатных ситуаций! С праздником!", - сказал Глеб Никитин.