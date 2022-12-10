Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
21 декабря 2022 18:56  [14] Юрий Шалабаев сообщил о назначении Ильи Халтурина директором "Нижегородского водоканала"
21 декабря 2022 18:30  [55] Михаил Пахомов: "Будущая инфраструктура ИНТЦ "Квантовая долина" поможет оптимизировать наш бизнес"
21 декабря 2022 18:07  [67] Андрей Пащенко: "Налоговые преференции ИНТЦ "Квантовая долина" позволят направить больше средств на развитие"
21 декабря 2022 11:03  [118] Т Плюс реконструировала пять котельных в Кстовском муниципальном округе
20 декабря 2022 18:54  [401] Первые десять резидентов нижегородского ИНТЦ "Квантовая долина" получили свидетельства от Глеба Никитина
20 декабря 2022 15:54  [259] Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год планируется уменьшить на 135 млн рублей
20 декабря 2022 11:10  [242] "ТНС энерго НН": новые тарифы на электроэнергию установлены с 1 декабря
16 декабря 2022 15:59  [266] Ключевая ставка в России сохранена на уровне 7,5%
16 декабря 2022 15:40  [322] Работа с отходами в Нижегородской области
15 декабря 2022 17:03  [261] Нижегородским компаниям предоставят налоговый вычет за поддержку учреждений культуры и образования
Экономика

Андрей Пащенко: "Налоговые преференции ИНТЦ "Квантовая долина" позволят направить больше средств на развитие"

21 декабря 2022 18:07  [67] Экономика

Андрей Пащенко, заместитель генерального директора ООО "АФС 52", ставшего резидентом ИНТЦ "Квантовая долина", рассказал о преимуществах получения такого статуса.

"Резидентство в ИНТЦ "Квантовая долина" даст возможности для выхода на новые рынки. Налоговые преференции научно-технологического центра позволят направить больше средств на дальнейшее развитие компании, также мы надеемся на новые контакты. Мы уже начали взаимодействовать с крупными потенциальными партнерами при поддержке Нижегородского НОЦ и видим, что коммуникацию наладить таким способом намного проще и эффективнее. Кроме того, статус резидента ИНТЦ позволит нам теснее взаимодействовать с различными региональными и федеральными структурами", - отметил Андрей Пащенко.

В ИНТЦ "Квантовая долина" компания "АФС 52" будет реализовывать проект по созданию комплекса бесконтактных измерений для автоматизированной системы обеспечения безопасности судов. Эта разработка позволит создать системы предупреждения аварийных ситуаций.

Напомним, 21 декабря 2022 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил свидетельства о присвоении статуса участника инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" первым десяти компаниям. Резиденты ИНТЦ получают налоговые и таможенные льготы от государства, а взамен создают рабочие места и инвестируют в свои проекты.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph