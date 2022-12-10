Андрей Пащенко: "Налоговые преференции ИНТЦ "Квантовая долина" позволят направить больше средств на развитие" Экономика

Андрей Пащенко, заместитель генерального директора ООО "АФС 52", ставшего резидентом ИНТЦ "Квантовая долина", рассказал о преимуществах получения такого статуса.

"Резидентство в ИНТЦ "Квантовая долина" даст возможности для выхода на новые рынки. Налоговые преференции научно-технологического центра позволят направить больше средств на дальнейшее развитие компании, также мы надеемся на новые контакты. Мы уже начали взаимодействовать с крупными потенциальными партнерами при поддержке Нижегородского НОЦ и видим, что коммуникацию наладить таким способом намного проще и эффективнее. Кроме того, статус резидента ИНТЦ позволит нам теснее взаимодействовать с различными региональными и федеральными структурами", - отметил Андрей Пащенко.

В ИНТЦ "Квантовая долина" компания "АФС 52" будет реализовывать проект по созданию комплекса бесконтактных измерений для автоматизированной системы обеспечения безопасности судов. Эта разработка позволит создать системы предупреждения аварийных ситуаций.

Напомним, 21 декабря 2022 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил свидетельства о присвоении статуса участника инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" первым десяти компаниям. Резиденты ИНТЦ получают налоговые и таможенные льготы от государства, а взамен создают рабочие места и инвестируют в свои проекты.