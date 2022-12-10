Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
21 декабря 2022 18:56  [14] Юрий Шалабаев сообщил о назначении Ильи Халтурина директором "Нижегородского водоканала"
21 декабря 2022 18:30  [55] Михаил Пахомов: "Будущая инфраструктура ИНТЦ "Квантовая долина" поможет оптимизировать наш бизнес"
21 декабря 2022 18:07  [66] Андрей Пащенко: "Налоговые преференции ИНТЦ "Квантовая долина" позволят направить больше средств на развитие"
21 декабря 2022 11:03  [118] Т Плюс реконструировала пять котельных в Кстовском муниципальном округе
20 декабря 2022 18:54  [401] Первые десять резидентов нижегородского ИНТЦ "Квантовая долина" получили свидетельства от Глеба Никитина
20 декабря 2022 15:54  [259] Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год планируется уменьшить на 135 млн рублей
20 декабря 2022 11:10  [242] "ТНС энерго НН": новые тарифы на электроэнергию установлены с 1 декабря
16 декабря 2022 15:59  [266] Ключевая ставка в России сохранена на уровне 7,5%
16 декабря 2022 15:40  [322] Работа с отходами в Нижегородской области
15 декабря 2022 17:03  [261] Нижегородским компаниям предоставят налоговый вычет за поддержку учреждений культуры и образования
Экономика

Михаил Пахомов: "Будущая инфраструктура ИНТЦ "Квантовая долина" поможет оптимизировать наш бизнес"

21 декабря 2022 18:30  [55] Экономика

Директор ООО "Зарядная станция" Михаил Пахомов прокомментировал преимущества получения компанией статуса резидента ИНТЦ "Квантовая долина".

"Наша компания решила стать резидентом "Квантовой долины" в первую очередь из-за того, что участие в ИНТЦ дает налоговые преференции. Наш основной ресурс - это люди. Поэтому для нас очень важна льгота по социальному налогу для сотрудников. Кроме того, будущая инфраструктура "Квантовой долины" поможет оптимизировать наш бизнес. Наш офис и производство находятся в Нижнем Новгороде, и мы бы хотели расширить компанию. Но встает вопрос, где разместить людей и оборудование? Уже сейчас наши программисты и административный персонал разбросаны по трем разным точкам города, что неудобно. В "Квантовой долине" мы соберем всех наших сотрудников и производство на одной площадке в одном из кластеров", - рассказал Михаил Пахомов.

ООО "Зарядная станция" будет реализовывать в ИНТЦ проект по разработке и производству зарядных станций для электротранспорта с большим диапазоном рабочих температур - от -40°C до +50°C. Также там будет установлен собственный контроллер управления распределением мощности.

Напомним, 21 декабря 2022 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил свидетельства о присвоении статуса участника инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" первым десяти компаниям. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph