Михаил Пахомов: "Будущая инфраструктура ИНТЦ "Квантовая долина" поможет оптимизировать наш бизнес" Экономика

Директор ООО "Зарядная станция" Михаил Пахомов прокомментировал преимущества получения компанией статуса резидента ИНТЦ "Квантовая долина".

"Наша компания решила стать резидентом "Квантовой долины" в первую очередь из-за того, что участие в ИНТЦ дает налоговые преференции. Наш основной ресурс - это люди. Поэтому для нас очень важна льгота по социальному налогу для сотрудников. Кроме того, будущая инфраструктура "Квантовой долины" поможет оптимизировать наш бизнес. Наш офис и производство находятся в Нижнем Новгороде, и мы бы хотели расширить компанию. Но встает вопрос, где разместить людей и оборудование? Уже сейчас наши программисты и административный персонал разбросаны по трем разным точкам города, что неудобно. В "Квантовой долине" мы соберем всех наших сотрудников и производство на одной площадке в одном из кластеров", - рассказал Михаил Пахомов.

ООО "Зарядная станция" будет реализовывать в ИНТЦ проект по разработке и производству зарядных станций для электротранспорта с большим диапазоном рабочих температур - от -40°C до +50°C. Также там будет установлен собственный контроллер управления распределением мощности.

Напомним, 21 декабря 2022 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил свидетельства о присвоении статуса участника инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" первым десяти компаниям.