Начальник ГИБДД Нижнего Новгорода проведет прямую телефонную линию с населением Общество

Телефонная линия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории областного центра состоится 22 декабря с 14:00 до

15:00. Телефон для связи в указанное время – 8 (831) 268-74-84.

Полковник полиции Иванов Валерий Владимирович - начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду будет принимать звонки от нижегородцев в течение часа, с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (831) 268-74-84.

Жители Нижнего Новгорода смогут задать полицейскому руководителю вопросы об обеспечении безопасности дорожного движения, а также озвучить свои пожелания и предложения по улучшению системы дорожной безопасности.