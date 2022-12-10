Начальник ГИБДД Нижнего Новгорода проведет прямую телефонную линию с населением

Телефонная линия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории областного центра состоится 22 декабря с 14:00 до
15:00. Телефон для связи в указанное время – 8 (831) 268-74-84.
Полковник полиции Иванов Валерий Владимирович - начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду будет принимать звонки от нижегородцев в течение часа, с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (831) 268-74-84.
Жители Нижнего Новгорода смогут задать полицейскому руководителю вопросы об обеспечении безопасности дорожного движения, а также озвучить свои пожелания и предложения по улучшению системы дорожной безопасности.
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