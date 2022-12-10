Юрий Шалабаев сообщил о назначении Ильи Халтурина директором "Нижегородского водоканала"

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил о назначении Ильи Халтурина руководителем "Нижегородского водоканала".
Как отметил мэр, такое назначение вполне логично из-за грядущего объединения АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".
Юрий Шалабаев отметил, что Илья Халтурин займется синхронизацией производственных процессов двух предприятий, очень близких по роду деятельности.
"Они смогут, объединив усилия, участвовать в федеральных и инвестиционных программах, благоустройстве территорий и, конечно, совместно реконструировать и обновлять городские инженерные сети. У поставщиков воды и тепла появится единая диспетчерская служба", - подчеркнул глава города.
Ранее сообщалось, что объединение нижегородских Водоканала и Теплоэнерго продлится год. Напомним, что нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+