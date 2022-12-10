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Экономика

Юрий Шалабаев сообщил о назначении Ильи Халтурина директором "Нижегородского водоканала"

21 декабря 2022 18:56  [56] Экономика
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил о назначении Ильи Халтурина руководителем "Нижегородского водоканала". 

Как отметил мэр, такое назначение вполне логично из-за грядущего объединения АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".

Юрий Шалабаев отметил, что Илья Халтурин займется синхронизацией производственных процессов двух предприятий, очень близких по роду деятельности.

"Они смогут, объединив усилия, участвовать в федеральных и инвестиционных программах, благоустройстве территорий и, конечно, совместно реконструировать и обновлять городские инженерные сети. У поставщиков воды и тепла появится единая диспетчерская служба", - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что объединение нижегородских Водоканала и Теплоэнерго продлится год. Напомним, что нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят.

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Теги:
Водоканал Теплоэнерго Юрий Шалабаев
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