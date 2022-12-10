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Потепление и гололёд прогнозируются в Нижегородской области 22 декабря

22 декабря 2022 09:16  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Со второй половины ночи 22 декабря местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в частности фиксируется неблагоприятное природное явление - гололёд. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону cо ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, опасный гололёд сохранится днём и вечером 22 декабря. Температура воздуха в течение дня поднимется до нулевой отметки, а местами до +1...+2°.

Кроме того, по данным Гидрометцентра России, в регионе как минимум до ночи 23 декабря ожидаются гололёдно-изморозевые отложения, местами ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах местами накат и гололедица.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Велика вероятность возникновения заторов на автодорогах и увеличение количества ДТП. Кроме того, из-за падений на льду возможно увеличение количества случаев травматизма.

В ведомстве подчеркнули, что в этот период в регионе повышается опасность ЧП, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи.

Кроме того, из-за обильных осадков возможны локальные подтопления в результате перегрузки дренажных систем ливневыми стоками, нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничение в функционировании аэропорта.

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