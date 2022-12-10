Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК отмечает юбилей Бизнес

Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК

Филиал Страхового Дома ВСК в Нижнем Новгороде отмечает юбилей – в декабре исполнилось ровно 30 лет с момента открытия офиса в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас ВСК – один из крупнейших страховщиков Нижегородской области. По итогам трех кварталов 2022 года Общий объем собранных страховых премий филиала составил 896,5 млн рублей, а сумма выплат клиентам превысила 483,5 млн рублей. Компания является лидером среди страховых компаний по страхованию грузов и входит в топ-5 по каско и страхованию имущества юридических лиц.

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК демонстрирует положительные финансовые результаты и рост портфеля в ключевых сегментах, несмотря на то, что рынок страхования Нижегородской области в первые 9 месяцев 2022 года снизился на 0,8% (до 11,6 млрд руб.).

Например, рост сборов компании в сегменте каско для юридических лиц составил 17,8%, на филиал ВСК приходится 14,6% сборов в регионе в данном сегменте. По страхованию имущества юридических лиц объем собранных премий вырос на 19%.

В целом, по предварительным итогам доля нижегородского филиала на страховом рынке региона составляет 7,7%.

ВСК является лидером среди страховщиков Нижегородской области по объему портфеля в страховании грузов, доля филиала на рынке составляет 46,4%. В сегменте каско компания занимает второе место с долей в 12,5%, а в страховании имущества юридических лиц – четвертое место с долей 6,7%.

В числе клиентов филиала ВСК в регионе компании – представители крупного бизнеса: ГК АГАТ – один из крупнейших автохолдингов России, "Фармкомплект" - российский дистрибьютор фармацевтических препаратов, "Норкем" - ведущий отечественный производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей, сложных полиэфиров, химических вещей для промышленности России, "Алиди" - лидер среди дистрибьюторов и один из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей и другие.

"ВСК работает на страховом рынке России уже 30 лет и сегодня входит в топ-5 страховщиков страны. Нижегородский филиал стал одним из первых офисов компании, которые мы открыли в регионах. Уже три десятилетия команда филиала надежно выполняет взятые на себя обязательства по страховой защите физических лиц и компаний. Филиал демонстрирует стабильно высокие результаты, внедряет инновационные технологии в страховые продукты и внутренние бизнес-процессы, и способствует росту бизнеса партнеров в регионе", - отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

"30-летний юбилей – это важное событие и новый рубеж для компании. Нижегородский филиал был одним из первых представительств ВСК, открытых в российских регионах. За эти годы наша компания выросла до одного из крупнейших страховщиков Нижегородской области, сумев завоевать доверие клиентов и партнеров. Наша приоритетная задача – продолжить развиваться, улучшать качество сервиса, предлагать новые продукты и услуги, обеспечивая для них стабильную страховую защиту от большинства рисков", - отметил Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК.