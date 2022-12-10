"Телекомпания "Дзержинск" будет бесплатно транслироваться на 22-й кнопке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Телекомпания "Дзержинск" стала обязательным общедоступным муниципальным каналом. Об этом сообщили в управлении информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области.

Напомним, закон о "22-й кнопке", согласно которому муниципальные каналы в сетях кабельного вещания могут быть бесплатно зафиксированы на 22-й позиции.

В вещании муниципального обязательного общедоступного телеканала должно быть не менее 75% национальной продукции СМИ. При этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять местные новости.

"Телекомпания "Дзержинск" освещает политические, общественные, спортивные и культурные события города.

Напомним, в сентябре горьковско-нижегородское телевидение отпраздновало свое 65-летие.

К юбилею нижегородская телебашня была модернизирована.