"Телекомпания "Дзержинск" будет бесплатно транслироваться на 22-й кнопке

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"Телекомпания "Дзержинск" стала обязательным общедоступным муниципальным каналом. Об этом сообщили в управлении информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области.
Напомним, закон о "22-й кнопке", согласно которому муниципальные каналы в сетях кабельного вещания могут быть бесплатно зафиксированы на 22-й позиции.
В вещании муниципального обязательного общедоступного телеканала должно быть не менее 75% национальной продукции СМИ. При этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять местные новости.
"Телекомпания "Дзержинск" освещает политические, общественные, спортивные и культурные события города.
Напомним, в сентябре горьковско-нижегородское телевидение отпраздновало свое 65-летие.
К юбилею нижегородская телебашня была модернизирована.Ранее сообщалось, что телеканал "Волга 24" начал своё вещание на 25 позиции в IP-TV "Ростелекома".
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