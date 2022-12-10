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Экономика

На двух станциях Нижегородского филиала "Т Плюс" модернизировали системы обмена информацией с Системным оператором

22 декабря 2022 11:06  [56] Экономика
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

На Сормовской и Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" проведена модернизация систем обмена технологической информацией с
автоматизированной базой Системного оператора единой энергосистемы. При этом впервые на объектах "Т Плюс" для реализации подобного проекта были применены полностью отечественные программно-технические ИТ-решения.

Модернизированные системы – важнейшее звено при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления. Примененные специалистами подходы позволили выполнить проект без перерывов в работе сервиса.

Модернизация с использованием современных отечественных коммуникационных серверов позволила расширить функциональные возможности и повысить отказоустойчивость системы. Кроме того, в системе заложена возможность дальнейшего развития с учетом реализации концепции "Цифровая станция".

"На протяжении ряда лет компания последовательно внедряет в системах управления всех уровней отечественное программное обеспечение, и эта работа будет продолжена", – отмечает руководитель центра разработки и поддержки информационных систем "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Евгений Пулин.

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Теги:
Т Плюс
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