На двух станциях Нижегородского филиала "Т Плюс" модернизировали системы обмена информацией с Системным оператором Экономика

Фото: пресс-служба компании

На Сормовской и Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" проведена модернизация систем обмена технологической информацией с

автоматизированной базой Системного оператора единой энергосистемы. При этом впервые на объектах "Т Плюс" для реализации подобного проекта были применены полностью отечественные программно-технические ИТ-решения.

Модернизированные системы – важнейшее звено при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления. Примененные специалистами подходы позволили выполнить проект без перерывов в работе сервиса.

Модернизация с использованием современных отечественных коммуникационных серверов позволила расширить функциональные возможности и повысить отказоустойчивость системы. Кроме того, в системе заложена возможность дальнейшего развития с учетом реализации концепции "Цифровая станция".

"На протяжении ряда лет компания последовательно внедряет в системах управления всех уровней отечественное программное обеспечение, и эта работа будет продолжена", – отмечает руководитель центра разработки и поддержки информационных систем "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Евгений Пулин.