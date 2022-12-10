Инклюзивный кинопоказ фильма "Вслепую на Эльбрус" состоится в ЦК "Рекорд" 25 декабря Культура и отдых

В нижегородском центре культуры "Рекорд" 27 декабря в 18:00 будет представлен инклюзивный кинопоказ фильма "Вслепую на Эльбрус" о восхождении слепого человека на самую высокую точку Европы.

Показ состоится в рамках социального проекта "Открытые возможности", который реализуется с использованием региональных бюджетных средств при софинансировании Фонда президентских грантов.

В рамках мероприятия, организованного Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению "Камерата", состоится мотивационная встреча с автором и главным героем фильма - незрячим блогером Иваном Ерховым.

Иван полностью потерял зрение в 25 лет, но не сдался и на личном примере показал, что в этой жизни всё возможно.

"У нас получилась очень сильная, жизнеутверждающая и мотивирующая картина, которая доказывает, что все границы у нас только в голове. И что бы в вашей жизни ни случилось, не опускайте руки и не сдавайтесь", - рассказал автор проекта.

Кинопоказ будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами. Вход бесплатный, по регистрации.

Напомним, Нижегородский ЦК "Рекорд" (Нижний Новгород, ул. Пискунова 11/7) доступен для людей с ограниченными возможностями.