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Общество

НОФ закупила насадки-распылители для вакцины

22 декабря 2022 11:20  [49] Общество
Фото: НОФ

Фото: НОФ

Насадки распылители для строго дозированного впрыска лекарственного аэрозоля отечественного производства (АО "ПЕРИНТ") в количестве 63 тыс. штук поступили на склад Нижегородской областной фармации в декабре текущего года. Медицинские изделия предназначены для интраназального введения вакцины против коронавируса. 

По мнению специалистов, такой способ введения вакцины создает иммунологический барьер на слизистых оболочках и таким образом улучшает иммунитет во входных воротах воздушно-капельных инфекций. Согласно инструкции к отечественной вакцине "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), вводить препарат можно как внутримышечно, так и интраназально с использованием насадки-распылителя на шприц вертикального типа. Для аэрозольного введения вакцину набирают в шприц, меняют иглу на насадку и на вдохе проводят орошение носовой полости. 

Насадки уже начали поступать в медицинские организации региона согласно разнарядке министерства здравоохранения Нижегородской области. ГП НО "НОФ" планирует отправить медицинские изделия в места назначения до конца 2022 года.

Сама отечественная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" доступна в достаточном количестве на складе ГП НО "НОФ". Поставки в медицинские организации региона проводятся по конкретным заявкам согласно графику развоза, а по Нижнему Новгороду – в ежедневном режиме.

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Теги:
НОФ
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