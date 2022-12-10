Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2022 12:44  [73] Граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде вновь облили краской
22 декабря 2022 12:22  [74] Специальная подсветка ко дню российского хоккея появится на нижегородской телебашне 22 декабря
22 декабря 2022 11:47  [145] Аэропорт Нижнего Новгорода не получал запросов о приеме рейсов из Москвы
22 декабря 2022 11:35  [101] Минград опубликовал мастер-план КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
22 декабря 2022 11:20  [113] НОФ закупила насадки-распылители для вакцины
22 декабря 2022 10:58  [158] Интерназальная вакцина от COVID-19 поступила в Нижегородскую область
22 декабря 2022 10:31  [182] "Телекомпания "Дзержинск" будет бесплатно транслироваться на 22-й кнопке
22 декабря 2022 10:05  [119] Подразделения поликлиники №50 Нижнего Новгорода ремонтируют по нацпроекту
22 декабря 2022 09:50  [108] Евгений Люлин: "Слово "энергетика" давно стало синонимом комфорта, тепла и уюта"
22 декабря 2022 09:32  [111] Глеб Никитин: "Энергетика всегда имела особое значение в судьбе России"
Общество

Специальная подсветка ко дню российского хоккея появится на нижегородской телебашне 22 декабря

22 декабря 2022 12:22  [74] Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специальная подсветка ко дню российского хоккея появится на нижегородской телебашне 22 декабря. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, 22 декабря в 1946 году стартовал первый в стране чемпионат по хоккею с шайбой.

Спустя 76 лет световое панно на телебашне Нижнего Новгорода с 20:00 до 22:00 окрасится в серебристо-синие тона, которые будут "рассекать" динамичные белые линии, символизирующие следы от коньков. На гранях телебашни появится изображение хоккеиста, а "бегущая строка"будет транслировать надписи: "День российского хоккея", "76 лет", "Торпедо" и "Мы любим хоккей!".

И.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов отметил, что Нижний Новгорода одна из самых ярких точек на "ледовой карте России". В декабре свое 76-летие отмечает и нижегородское ХК "Торпедо".

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов рассказал, что команде очень приятно, что в дни матчей весь город знает о том, что происходит на ледовой арене.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
телебашня Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph