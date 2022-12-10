Специальная подсветка ко дню российского хоккея появится на нижегородской телебашне 22 декабря Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специальная подсветка ко дню российского хоккея появится на нижегородской телебашне 22 декабря. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, 22 декабря в 1946 году стартовал первый в стране чемпионат по хоккею с шайбой.

Спустя 76 лет световое панно на телебашне Нижнего Новгорода с 20:00 до 22:00 окрасится в серебристо-синие тона, которые будут "рассекать" динамичные белые линии, символизирующие следы от коньков. На гранях телебашни появится изображение хоккеиста, а "бегущая строка"будет транслировать надписи: "День российского хоккея", "76 лет", "Торпедо" и "Мы любим хоккей!".

И.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов отметил, что Нижний Новгорода одна из самых ярких точек на "ледовой карте России". В декабре свое 76-летие отмечает и нижегородское ХК "Торпедо".

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов рассказал, что команде очень приятно, что в дни матчей весь город знает о том, что происходит на ледовой арене.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.