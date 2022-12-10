Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
22 декабря 2022 12:38  [61] МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах
22 декабря 2022 09:39  [127] Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК отмечает юбилей
21 декабря 2022 18:38  [336] Российский кроссовер "Москвич 3" поступит в продажу с ценником от 1,97 млн рублей
21 декабря 2022 17:56  [243] Спрос клиентов ВТБ на золотые слитки до конца года превысит 30 тонн
21 декабря 2022 16:48  [155] Пользователи ВТБ Онлайн смогут защитить свою учетную запись с помощью чат-бота
21 декабря 2022 15:53  [158] Цифровые сервисы ОМК отмечены крупнейшей цифровой премией Европы
21 декабря 2022 15:08  [153] Банк "Открытие": в 2023 году ипотечных кредитов на новостройки будет выдано больше, чем в 2022-м
21 декабря 2022 14:23  [190] ВТБ: треть россиян стали реже интересоваться курсом валют в этом году
20 декабря 2022 17:34  [310] ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022
20 декабря 2022 17:22  [203] Банк "Открытие": 53% жителей ПФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й
Бизнес

МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

22 декабря 2022 12:38  [61] Бизнес

МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений. Система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Использование технологии в момент голосовой сессии позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

"Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу", - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5% ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности – на основной линейке МегаФона мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.

МегаФон постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В 2022 году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI – технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi‑Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph