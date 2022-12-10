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22 декабря 2022 13:26  [83] Черный юмор и экшн помогут "Выжить любой ценой" в новом сериале, который покажет видеосервис Wink
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Культура и отдых

Черный юмор и экшн помогут "Выжить любой ценой" в новом сериале, который покажет видеосервис Wink

22 декабря 2022 13:26  [83] Культура и отдых

Начались съемки комедийно-полицейского сериала "Выжить любой ценой" (16+), который весной будущего года эксклюзивно покажет Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"). В главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии", он войдет в линейку Wink Originals.

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. "Выжить любой ценой" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

Сюжет сериала выталкивает главного героя из зоны комфорта, который словно застрял в "дне сурка". На роль преобразившегося героя нужен был артист, способный не только достоверно сыграть депрессию, но и убедительно смотреться в экшн-сценах, которых в сериале не мало. Им стал Владимир Яглыч — яркий актер, который не раз доказывал, что даже внутри "силовых" ролей умеет показать сложный характер персонажа и драматизм, заложенный в истории. При этом он любит и умеет работать в комедиях.

"Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить", — лаконично описывает Яглыч своего Бориса. В первые съемочные дни актера на площадке не узнать: у него окладистая и неопрятная борода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но эти радикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны для того, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем. Трюки для Яглыча ставит каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложнейшие сцены в лентах "Кома", "Одна", "Летчик" и других.

Режиссером проекта стал молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков. Редко, когда кино начинают снимать с первой сцены в сценарии, но в этот раз был именно этот случай. "Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер", — рассказал постановщик. Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14 градусов.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/rrJDpJupZQS1Qg

О сериале
10 серий по 30 мин.
Жанр: комедия
Режиссер: Михаил Поляков
Продюсеры: Андрей Шишканов, Александр Косарим, Антон Володькин, Павел Воронин
Исполнительный продюсер: Александра Третьякова
Креативные продюсеры Денис Ворочай, Владимир Воронов, Илья Власьевский
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Художник-постановщик: Елизавета Москвина
Художник по костюмам: Вероника Сергеева
В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров, Алиса Руденко, Екатерина Кабак, Ирина Темичева и другие.

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