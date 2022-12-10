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Бизнес

"Призрачная карта" банка "Открытие" стала одной из лучших на рынке

22 декабря 2022 14:56  [82] Бизнес

Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими картами для онлайн-шоппинга в декабре 2022 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали дебетовые карты банков топ-100 и рассчитали 20 наиболее выгодных держателям вариантов. При составлении рейтинга в расчёт брались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и количество его категорий. Кроме того, учитывались условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, набор дополнительных бонусов и значимость банка на рынке.

"Призрачная карта", выпущенная в специальном дизайне с логотипом популярной кинофраншизы "Охотники за привидениями", по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.

Карту можно оформить как в офисах, так и на сайте банка. Владельцы "Призрачной карты" могут получить 50% кешбэка за покупки в онлайн- и офлайн- кинотеатрах и до 2% кешбэка по остальным покупкам.

"Призрачная карта" является частью специального проекта банка "Открытие" для любителей кино, в ходе которого клиенты оформили более 10 тысяч дебетовых карт с легендарными персонажами комиксов и мультфильмов. Популярный герой серии комиксов и кинофильмов о "Бэтмене" Харви Квин стала первым выборов у клиентов банка, которые заказывали карты с индивидуальным дизайном. Всего было выпущено более 4 тысяч таких карт, наибольшей популярностью они пользовались среди молодежи в возрасте 18 – 27 лет – это половина (50%) от всех ее заказавших.

Дебетовые карты с самим "Бэтменом" заказали более 3 тысяч клиентов "Открытия", на третьем месте карты с изображением героев мультсериала "Том и Джерри", которые оформили 2,5 тысячи клиентов. При этом на карты "Том и Джерри" пришлось 37% от всего кешбэка, который получили держатели карт.

В пятерку популярных карт по выдачам также вошли супергерои "Чудо-женщина" и "Супермен", которые заказали более тысячи клиентов банка. Карты с ними оформляли не только молодые люди, но и представители более старшего поколения. Так, карты с "Чудо-женщиной" оказались популярными среди клиентов в возрасте 28-37 лет (23%) и 38-47 лет (38%), а "Супермен" стал наиболее востребован у клиентов в возрасте 28-37 лет (38%).

В топ-5 городов по выдачам карт с героями «супергеройских вселенных» вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Уфа.

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Теги:
Банки Открытие
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