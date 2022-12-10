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Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет итоги 2022 года 26 декабря

22 декабря 2022 15:10  [91] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет итоги 2022 года 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, глава региона подведет итоги работы правительства в сфере инфраструктурных проектов, нацпроектов, социально-экономического развития и других.

Также Глеб Никитин расскажет о промежуточных итогах работы за прошедшие 5 лет и будущих крупных проектах.

Прямая трансляция выступления начнется 26 декабря в 17:00 в эфире телеканалов "ННТВ", "Нижний Новгород 24", "Волга" и "Волга 24", на сайте ИА "Время Н" и на странице губернатора Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, за полчаса до начала выступления на телеканалах "Волга", "ННТВ" и "Волга 24" телеведущий Александр Резонтов обсудит итоги уходящего года с экспертами.

Напомним, 23 ноября Глеб Никитин провел прямую линию. Нижегородцы задали губернатору более 9,5 тысяч вопросов.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
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