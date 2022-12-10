Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды Правительства Нижегородской области Общество

В День Энергетика сотрудники "ТНС энерго Нижний Новгород" были отмечены благодарностями Губернатора Нижегородской области и ведомственными наградами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Благодарностью Губернатора Нижегородской области отмечены:

Архипова Ольга Михайловна, техник группы по работе с потребителями Богородского участка Кстовского отделения;

Никонова Лариса Владимировна, начальника отдела нормативно-правового обеспечения.

Почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области получили:

Благова Маргарита Викторовна, начальник отдела реализации электрической энергии департамента реализации электрической энергии;

Елсуков Вадим Николаевич, инженер группы по работе с потребителями Первомайского участка Арзамасского отделения;

Дьякова Алина Юрьевна, инженер 1 категории договорного отдела департамента реализации электроэнергии;

Климов Александр Михайлович, начальник отдела исковой работы с сетевыми организациями департамента судебно-правовой работы с сетевыми организациями;

Климов Александр Юрьевич, заместитель начальника отделения 1 группы Городского отделения;

Милязева Анна Вячеславовна, ведущий инженер отдела балансов департамента реализации электроэнергии;

Сбитнев Павел Васильевич, начальник Княгининского участка Сергачского отделения.

Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила награды за особый вклад в развитие компании. Почетные грамоты ПАО ГК "ТНС энерго" получили:

Махалов Дмитрий Иванович, начальник Сергачского отделения;

Храмова Людмила Алексеевна, начальник департамента реализации электроэнергии;

Старикова Екатерина Владимировна, начальник отдела исковой работы.

Кроме того, почетные грамоты получили 48 сотрудников, а благодарности – 63. Фотографии еще 16 сотрудников размещены на Доске почета.

Также были подведены итоги конкурсов профессионального мастерства Конкурс "Энергия профессионалов". Победителями стали:

Номинация "Клиент всегда прав"

1 место – Щербакова Юлия Владимировна, специалист по работе с населением группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения;

2 место – Галкина Алена Николаевна, специалист по работе с населением группы по работе с бытовыми потребителями Пильнинского участка Сергачского отделения;

3 место – Малышева Кристина Владимировна, специалист по работе с населением группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения.

По итогам голосования, проведенного среди клиентов компании, лучшими участками стали:

Номинация "Как дома"

1 место – Ардатовский участок Выксунского отделения;

2 место – Семеновский участок Семеновского отделения;

3 место – Навашинский участок Выксунского отделения.

Номинация "Цифровая трансформация"

1 место – Княгининский участок Сергачского отделения;

2 место – Перевозский участок Арзамасского отделения;

3 место – Борский участок Семеновского отделения.