Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды Правительства Нижегородской области

В День Энергетика сотрудники "ТНС энерго Нижний Новгород" были отмечены благодарностями Губернатора Нижегородской области и ведомственными наградами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.
Благодарностью Губернатора Нижегородской области отмечены:
Архипова Ольга Михайловна, техник группы по работе с потребителями Богородского участка Кстовского отделения;
Никонова Лариса Владимировна, начальника отдела нормативно-правового обеспечения.
Почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области получили:
Благова Маргарита Викторовна, начальник отдела реализации электрической энергии департамента реализации электрической энергии;
Елсуков Вадим Николаевич, инженер группы по работе с потребителями Первомайского участка Арзамасского отделения;
Дьякова Алина Юрьевна, инженер 1 категории договорного отдела департамента реализации электроэнергии;
Климов Александр Михайлович, начальник отдела исковой работы с сетевыми организациями департамента судебно-правовой работы с сетевыми организациями;
Климов Александр Юрьевич, заместитель начальника отделения 1 группы Городского отделения;
Милязева Анна Вячеславовна, ведущий инженер отдела балансов департамента реализации электроэнергии;
Сбитнев Павел Васильевич, начальник Княгининского участка Сергачского отделения.
Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила награды за особый вклад в развитие компании. Почетные грамоты ПАО ГК "ТНС энерго" получили:
Махалов Дмитрий Иванович, начальник Сергачского отделения;
Храмова Людмила Алексеевна, начальник департамента реализации электроэнергии;
Старикова Екатерина Владимировна, начальник отдела исковой работы.
Кроме того, почетные грамоты получили 48 сотрудников, а благодарности – 63. Фотографии еще 16 сотрудников размещены на Доске почета.
Также были подведены итоги конкурсов профессионального мастерства Конкурс "Энергия профессионалов". Победителями стали:
Номинация "Клиент всегда прав"
1 место – Щербакова Юлия Владимировна, специалист по работе с населением группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения;
2 место – Галкина Алена Николаевна, специалист по работе с населением группы по работе с бытовыми потребителями Пильнинского участка Сергачского отделения;
3 место – Малышева Кристина Владимировна, специалист по работе с населением группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения.
По итогам голосования, проведенного среди клиентов компании, лучшими участками стали:
Номинация "Как дома"
1 место – Ардатовский участок Выксунского отделения;
2 место – Семеновский участок Семеновского отделения;
3 место – Навашинский участок Выксунского отделения.
Номинация "Цифровая трансформация"
1 место – Княгининский участок Сергачского отделения;
2 место – Перевозский участок Арзамасского отделения;
3 место – Борский участок Семеновского отделения.
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