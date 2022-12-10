Артём Кавинов: "За сухими цифрами статистики - решение конкретных вопросов и инициатив жителей" Политика

Артём Кавинов

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Артём Кавинов прокомментировал итоги работы в парламенте в осеннюю сессию.

"Вместе с коллегами-депутатами "Единой России" самостоятельно, либо в соавторстве с сенаторами разработали 330 законопроектов. 115 из них уже имеют статус закона. Остальные находятся на рассмотрении. За сухими цифрами статистики - решение конкретных вопросов и инициатив жителей, которые они озвучивали в рамках разработки народной программы", - сказал депутат.

По словам парламентария, важно, что в первую очередь вся работа депутатского корпуса была направлена на укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей.

"Здесь не только принятие законопроектов, касающихся программы соцконтракта, но и введение кредитных каникул, сохранение рабочих мест для мобилизованных и добровольцев, и получение статуса ветерана боевых действий, и связанные с этим дополнительные меры поддержки. Огромная роль в этом нашего губернатора, команды нижегородского правительства совместно с региональным отделением "Единой России", Законодательным собранием, Домом народного единства, ОНФ и многими-многими другими неравнодушными жителями", - отметил Артём Кавинов.

Также депутат уточнил, что при принятии социального бюджета на ближайшие три года увеличено финансирования по ряду социальных направлений на триллион рублей.

"Например, приняли закон об универсальном пособии на детей, которое объединит ряд действующих мер социальной поддержки. Будут проиндексированы социальные выплаты, пенсии, маткапитал. Предусмотрено и финансирование основных направлений народной программы партии. Конечно, много уделили внимания комплексному развитию сельских территорий. Сегодня важно, особенно на севере нашей области, продолжить работу по обеспечению сельских жителей центральным газоснабжением. Уже не раз говорил, что все работы по газификации шести наших районов идут в графике. Будет вестись и строительство ФАПов, новых площадок для занятий физкультурой и спортом. И, конечно же, надеемся решить вопрос "кадрового голода" на селе", - сказал Артём Кавинов.

Депутат назвал основные задачи на будущий год.

"В приоритете на следующий год - поддержка семей с детьми, в особенности с детьми-инвалидами, повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Продолжу и командировки на Донбасс", - заключил Артём Кавинов.