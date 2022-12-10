Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2022 16:18  [1] Олег Лавричев: "НГЛУ является лидером лингвистического образования России"
22 декабря 2022 16:06  [38] Нижегородский планетарий подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря
22 декабря 2022 16:00  [46] В НГЛУ им.Н.А.Добролюбова торжественно отметили 105-летний юбилей университета!
22 декабря 2022 15:48  [50] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 23-26 декабря
22 декабря 2022 15:37  [60] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды Правительства Нижегородской области
22 декабря 2022 14:41  [95] Сотрудники Росгвардии усилят патрулирование новогодних площадок в Нижегородской области
22 декабря 2022 14:26  [103] Станислав Прокопович: "Стартовала работа в рамках проекта комплексного развития нижегородского электротранспорта"
22 декабря 2022 14:07  [97] Около 300 школьников посещают факультативные занятия по начальной военной подготовке в Дзержинске
22 декабря 2022 13:53  [115] Авиакомпания "Икар" организует полеты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января
22 декабря 2022 13:50  [103] "IT-квантум" детского технопарка "Кванториум Саров" появился в Первомайске
Общество

Олег Лавричев: "НГЛУ является лидером лингвистического образования России"

22 декабря 2022 16:18  [1] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественном заседании Ученого совета НГЛУ им. Добролюбова "105 лет – на одном языке с миром", посвященном юбилею вуза. 

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки региона Ольга Петрова, министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева, заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, викарий Нижегородской епархии Преосвященнейший Филарет, председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области Роман Стронгин, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, ветераны, преподаватели, выпускники и студенты высшего учебного заведения.

В своем выступлении Олег Лавричев отметил, что в настоящее время университет является лидером лингвистического образования России.

"Здесь организовано обучение по 23 иностранным языкам. Вместе со студентами всегда интересно обсудить актуальные вопросы развития города в рамках дискуссионных клубов "Точка кипения". Приятно отметить, что ребята демонстрируют не только высокий интеллект, но и неравнодушие, искренний патриотический настрой. Это хорошая основа для будущих успехов. Желаю лингвистическому университету уверенно двигаться вперед!", - подчеркнул Олег Лавричев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода вручил Благодарственные письма сотрудникам лингвистического университета, которые внесли значительный вклад в его развитие. 

"Университет следует стратегическим ориентирам, обозначенным правительством Российской Федерации. Только за последние три года контингент студентов увеличился почти на 30 процентов и составляет на сегодняшний день около 4000 человек. По количеству обучающихся на дополнительных образовательных программах, программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки НГЛУ вышел в абсолютные лидеры среди государственных вузов, показав прирост контингента за последние три года на 560 процентов!", - сказала Жанна Никонова.

"За годы своей работы университет вырастил множество талантливых переводчиков и преподавателей иностранных языков, которые востребованы не только в Нижегородской области, но и за рубежом, – отметила Ольга Гусева. - На протяжении долгого времени вуз остается партнером департамента в вопросах реализации таких крупных проектов, как, например, "Школа юного дипломата", Международная конференция "Экспорт образования: межкультурные коммуникации и трансляции межкультурных ценностей".

"Сохраняя традиции общепризнанной школы подготовки учителей иностранных языков, переводчиков, филологов, международников, специалистов гуманитарного профиля, университет лидирует сегодня в разработке новых педагогических и коммуникационных технологий. Юбилей НГЛУ встречает как современный, перспективный научно-образовательный центр, обладающий уникальными ресурсами для подготовки специалистов международного класса", - сказала Ольга Петрова.

Всего в рамках церемонии были отмечены различными наградами более 120 педагогов, ветеранов, сотрудников и студентов университета. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph