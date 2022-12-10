Олег Лавричев: "НГЛУ является лидером лингвистического образования России" Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественном заседании Ученого совета НГЛУ им. Добролюбова "105 лет – на одном языке с миром", посвященном юбилею вуза.

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки региона Ольга Петрова, министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева, заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, викарий Нижегородской епархии Преосвященнейший Филарет, председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области Роман Стронгин, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, ветераны, преподаватели, выпускники и студенты высшего учебного заведения.

В своем выступлении Олег Лавричев отметил, что в настоящее время университет является лидером лингвистического образования России.

"Здесь организовано обучение по 23 иностранным языкам. Вместе со студентами всегда интересно обсудить актуальные вопросы развития города в рамках дискуссионных клубов "Точка кипения". Приятно отметить, что ребята демонстрируют не только высокий интеллект, но и неравнодушие, искренний патриотический настрой. Это хорошая основа для будущих успехов. Желаю лингвистическому университету уверенно двигаться вперед!", - подчеркнул Олег Лавричев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода вручил Благодарственные письма сотрудникам лингвистического университета, которые внесли значительный вклад в его развитие.

"Университет следует стратегическим ориентирам, обозначенным правительством Российской Федерации. Только за последние три года контингент студентов увеличился почти на 30 процентов и составляет на сегодняшний день около 4000 человек. По количеству обучающихся на дополнительных образовательных программах, программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки НГЛУ вышел в абсолютные лидеры среди государственных вузов, показав прирост контингента за последние три года на 560 процентов!", - сказала Жанна Никонова.

"За годы своей работы университет вырастил множество талантливых переводчиков и преподавателей иностранных языков, которые востребованы не только в Нижегородской области, но и за рубежом, – отметила Ольга Гусева. - На протяжении долгого времени вуз остается партнером департамента в вопросах реализации таких крупных проектов, как, например, "Школа юного дипломата", Международная конференция "Экспорт образования: межкультурные коммуникации и трансляции межкультурных ценностей".

"Сохраняя традиции общепризнанной школы подготовки учителей иностранных языков, переводчиков, филологов, международников, специалистов гуманитарного профиля, университет лидирует сегодня в разработке новых педагогических и коммуникационных технологий. Юбилей НГЛУ встречает как современный, перспективный научно-образовательный центр, обладающий уникальными ресурсами для подготовки специалистов международного класса", - сказала Ольга Петрова.

Всего в рамках церемонии были отмечены различными наградами более 120 педагогов, ветеранов, сотрудников и студентов университета.