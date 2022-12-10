Нижегородская делегация во главе с председателем Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым доставила гумпомощь в ЛНР Общество

Фото: Telegram-канал Олега Лавричева

Нижегородская делегация во главе с председателем Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым доставила гуманитарную помощь в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, в состав делегации во главе с Олегом Лавричевым вошли депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова, депутаты Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Андрей Морозов, Андрей Михеев и Олег Веселков, предприниматели Виталий Зюкин, Михаил Квашнин и Игорь Петухов, руководитель общественной организации ветеранов Росгвардии по Балахнинскому району, ветеран боевых действий Араик Аветисян, кавалер "Ордена Мужества" Алексей Трофимов, солист творческого коллектива "Солдаты Фортуны" Олег Соловьев и главный редактор газеты "Рабочая Балахна" Руслан Пучков.

Нижегородцы посетили мобилизованных в Курской области, военнослужащих ОМОНа Росгвардии в Белгородской области, места временной дислокации воинских подразделений на Старобельском направлении, в том числе полигон под Луганском, где проходят дополнительное обучение сотрудники народной милиции ЛНР, встретились с бойцами Сормовской разведбригады, Мининского полка и подразделения "Беркут".

Военным передали теплые вещи, снаряжение, средства защиты, материалы и инструменты для обустройства блиндажей на передовой в зимних условиях, печки для обогрева, средства связи, необходимое оборудование, продукты питания, медикаменты, подарки, письма и детские рисунки, а также автомобильная техника.

"Я очень благодарен всем, кто помогал в сборах, в том числе предпринимателям Игорю Лядимову, Сергею Груздеву, Игорю Митряеву и Константину Котковскому, а также руководителю волонтерского движения "Вместе к Победе!" Милане Морозовой и водителям, доставившим гуманитарный груз, Игорю Зотову, Евгению Чиркову, Александру Канунникову и Сергею Голобокову! Также хочу сказать спасибо нижегородцам, которые внесли свой посильный вклад в наше общее дело, посетив благотворительные спектакли по пьесе "Безумный день или Женитьба Фигаро", организованные НРО ООО "Деловая Россия" в ноябре в Арзамасском театре драмы и Нижегородском театре оперы и балета. Вырученные от продажи билетов средства были также направлены на формирование гуманитарных грузов", - рассказал Олег Лавричев по итогам поездки.

Также в рамках визита прошли концерты патриотической песни творческого дуэта Алексея Трофимова и Олега Соловьева.

Олег Лавричев встретился с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и передал для жителей Луганска елочные игрушки, сделанные руками юных нижегородцев в рамках II ежегодного конкурса "Горьковская игрушка", организованного депутатским объединением партии "Единая Россия" в городской Думе при поддержке Благотворительного фонда "Купно за едино!" и департамента образования администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказала Татьяна Скоробогатова, программа очередной поездки также включала посещение социальных учреждений Луганска.

"Мы продолжаем налаживать наши дружественные отношения: обсуждаем волнующие вопросы, стараемся помогать по различным направлениям, делимся своим опытом по реализации многих проектов. Эта поездка была в преддверии праздника, который так любят все дети. Поэтому посетили Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и поздравили воспитанников с наступающим Новым годом. Ребята должны верить в чудо, насладиться настроением этого волшебного праздника. Конечно, навестили наших военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении в городской многопрофильной больнице №2. Сейчас очень важно проявлять неравнодушие, быть сплоченными. Многим людям сегодня нужна наша помощь и поддержка, только так мы сможем победить!" - сказала депутат.