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Бизнес

ВТБ разместил новый выпуск ипотечных ценных бумаг

22 декабря 2022 18:10  [117] Бизнес

ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 55 млрд рублей. Эмитентом облигаций выступил ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", обслуживание покрытия осуществляет АО ВТБ Специализированный депозитарий. Это первая сделка ВТБ, обеспеченная закладными по госпрограмме семейная ипотека, доходность которой привязана к ключевой ставке Банка России.

Это восьмой совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ. Их общий объем достиг 842 млрд рублей. В рамках сделки были размещены ипотечные облигации с плавающей ставкой купона, которая рассчитывается как ключевая ставка Банка России +1,70%. На первый процентный период купон составил 9,20% годовых. Ипотечное покрытие выпуска было сформировано главным образом из кредитов, выданных в рамках льготной государственной программы семейная ипотека. Около 20% облигаций обеспечено электронными закладными.

"В текущей экономической ситуации важно максимально задействовать все эффективные механизмы привлечения внебюджетных средств для реализации мер по развитию экономики. Одним из них является секьюритизация. Она способна внести вклад в реальный рост целого ряда жизненно-важных отраслей и, прежде всего, жилищного сектора. Ипотечные ценные бумаги уже зарекомендовали себя как надежный долговой инструмент на российском рынке. В рамках программы ДОМ.РФ выпущены жилищные облигации более чем на 1,5 трлн рублей, но доля ипотечных бумаг в обращении в общем объеме ипотечного портфеля составляет сегодня лишь 7%. Потенциал ИЦБ еще далеко не раскрыт. Мы продолжим активную работу по развитию рынка и формированию благоприятной инвестиционной среды", – добавил старший вице-президент, руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.

"Рынок жилищных кредитов – одно из наиболее перспективных направлений банковской розницы. В этом году портфель ипотеки в России впервые превысил объем необеспеченного кредитования. Несмотря на высокие темпы роста, сегмент по-прежнему остается самым "здоровым": уровень просрочки здесь составляет не более 1%. С учетом национальных целей по вводу нового жилья и стремления населения решать квартирный вопрос, у рынка ипотеки есть потенциал для дальнейшего развития. Для ВТБ стратегически важно предоставлять доступные условия кредитования, и секьюритизация является одним из инструментов, позволяющим достигнуть этой цели. В этом году выпуск ипотечных облигаций мы впервые обеспечили закладными по госпрограмме семейная ипотека. Это позволит банку повысить ликвидность и предоставлять более доступные ставки по ипотеке российским семьям", – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

"Семейная ипотека – эффективный инструмент социальной поддержки для тех, кто хочет переехать с детьми в новое современное жильё. Сегодня порядка 15% от всего объема ипотеки выдается именно в рамках этой социальной программы. Секьюритизация пула семейной ипотеки поддержит выдачу новых кредитов и позволит большему числу семей улучшить качество своей жизни", – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

Текущий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ превысил 900 млрд рублей, что является рекордом среди российских банков. В том числе банк провел восемь выпусков ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, и секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом около 57 млрд рублей.

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Теги:
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