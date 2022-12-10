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Культура и отдых

Первый канал раскрыл подробности программы в новогоднюю ночь

22 декабря 2022 17:42  [33] Культура и отдых

Фото: с сайта unsplash.com

Первый канал раскрыл некоторые подробности программы, которая пойдёт в эфир в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Первого.

Так, ночью с 31 декабря на 1 января на Первом канале праздничную музыкальную программу будут вести сразу несколько звёзд шоу-бизнеса: Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Тимур Соловьёв, Дмитрий Хрусталёв и Анна Щербакова.

Заглавной темой программы новогодней ночи станет "Двадцать лет спустя": для праздничного эфира подобраны хиты 2000-х. Программа стартует в 22:22 и будет идти до 6:00 утра 1 января.

Съёмки ещё не завершены, и работа над выпуском продолжится до самого праздника, уточнили на Первом.

Какие именно звёзды будут радовать зрителей своими песнями, пока не уточняется.

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Теги:
Новый год Телевидение
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