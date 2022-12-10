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Общество

"Единая Россия" подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

23 декабря 2022 09:15  [99] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы
В помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения «Единой России», отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года.

"Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям", - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии "Единой России" расширились.

"Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим "Всё для фронта, всё для Победы", направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне", - отметил Андрей Турчак.

Он также выделил направление работы «Единой России» по помощи семьям военнослужащих.

"Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество - пакет федеральных законов, которые были инициированы "Единой Россией", уже приняты и подписаны президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят", - напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что темпы и объемы гуманитарной миссии "Единой России" в 2023 году снижаться не будут.

"К гуманитарной миссии партии региональное отделение, волонтерский центр и депутатский корпус "Единой России" подключились оперативно с начала СВО", - отметил руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

С первых дней Нижегородская область регулярно отправляет гуманитарные грузы для жителей Донбасса и освобожденных территорий.

"Также постоянно из региона поступает помощь нашим защитникам, чтобы они чувствовали нашу поддержку, и у них всегда было все необходимое. Передаем бойцам дополнительные теплые вещи для зимы, походные печки, техническое оборудование, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты", - сказал руководитель исполкома.

На базе региональной и местных приемных партии работают пункты сбора гуманитарной помощи.

"Также сюда за поддержкой обращаются вынужденные переселенцы, семьи мобилизованных и военнослужащих. Помогаем им решать юридические, медицинские и бытовые вопросы, восстановить связь с родственниками. Особые слова благодарности всем предприятиям, коммерческим и общественным организациям, благотворительным фондам и нижегородцам, которые оказывают огромную поддержку нашему общему делу ради победы и мира", - сказал Алексей Антонов.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, в том числе медикаменты.

С начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России".

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов "Единой России" различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.

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Теги:
Военные Единая Россия СВО
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