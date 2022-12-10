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Общество

Нижегородские IT-специалисты подали уже около 550 заявок на льготную ипотеку

23 декабря 2022 09:52  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские IT-специалисты подали уже около 550 заявок на льготную ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, специалисты могут получить кредит до 18 млн рублей под 5% годовых. Для этого заемщику должно быть от 22 до 45 лет, он должен работать в аккредитованной IT-компании (в Нижегородской области 419 таких компаний). Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте ДОМ.РФ.

Замгубернатора Егор Поляков добавил, что сотрудник, помимо всего прочего, должен работать не менее трех месяцев в аккредитованной компании.

Согласно информации, на данный момент одобрено более 340 заявок на общую сумму более 2,7 млрд рублей.

Выдано уже выдано 126 кредитов на сумму 0,9 млрд рублей. Всего для участия в программе обратилось около 550 человек.

Ранее сообщалось, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.

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Теги:
IT Ипотека
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