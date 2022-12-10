Электричество частично отключено в шести районах Нижнего Новгорода 23 декабря Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 23 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе запланировано отключение горячего водоснабжения по одному адресу: ул. Володарского, 3. Временные неудобства жильцам многоэтажки придётся потерпеть с 9:00 до 15:00.

Кроме того, по информации Россетей, с 9:00 до 16:00 запланированы отключения электроснабжения в Афонине, на Казанском Шоссе, в Верхне-Печёрской слободе, в Кузьминке, в Никульском, а также в дер. Кузнечиха и Новопокровское.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 отключения электричества обещают по следующим адресам: Агрономическая,116, 118; Ванеева,109, 113, 117; Верхнеудинская, 35, 37, 38, 40; Гужевая, 1-12, 14-28 (чётн. сторона); Канашская, 52а, 53б, 53а; Прудный пер; 16, 18, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24; Рыбинская ул; 67, 88, 90, 92.

С 12:00 до 16:00 света не будет на ул. Грачевской, 1, 2, 3, 4, 6; Лыжной, 15-24; Манежной - полностью, Охотничьей,3, 5, 7, 9, 11; Сорочинской, 1, 3, 5, 7; Щепкина, 2, 4, 6, 8.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 будет отключено отопление на улице Бекетова. Отключение коснётся только одного дома - №65.

В Приокском районе с 8:00 до 12:00 свет будет отключен по адресам: ул. Ботаническая, 1а-15; Монтажная, 30а, 31-35, 37, 39-43а, 45, 47; Нижне-Валдайская, 25, 26, 28, 29, 30; ул. Покровского, 52-64 (чётн. сторона); Сосновская, 1-20; Шуйская, 1а, 2, 4;

В Канавинском районе с 9:00 до 19:00 свет планируется отключить на ул. Гороховецкой, 9; Заречной, 1А; Путейской, 23Б, 28. Отключения затронут, в частности, школу №128, магазин "Пятёрочка" и другие административные здания.

С 9:00 до 17:00 обещают отключить электричество по адресам: ул. Даля, 28, 30, 32, 34, 32/25; Литвинова, 24-41, 43-59 (нечёт. сторона); Приокская, 43; Прокофьева, 25-33 (нечёт. сторона).

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Героя Советского Союза Сафронова, 4 и Перекопской, 3.

В Сормовском районе с 11:00 до 13:00 запланированы масштабные отключения, которые могут коснутся всех домов на следующих улицах: 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я Дубравная, Заболотная, Землячки, Кленовая, Клинкерная, Красная, Красногорская, Красносормовская, Метро, Минеральная, 5-я Озерная, Планетная, Ползунова , Рябиновая, Светлая, Стекольная, Трансформаторная, Ужгородская, Узорная, Якова Шишкина, Ясная.