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Общество

Евгений Люлин посетил семью в Дзержинске, воспитывающую приёмных детей из Донецка

23 декабря 2022 11:06  [90] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил в Дзержинске многодетную семью Банновых, в которой воспитываются трое своих и восемь приёмных детей.

В этом году в многодетной семье появилось двое приёмных детей из Донецкой Народной Республики. А в ближайшее время завершится процедура оформления документов на опекунство над ещё одной девочкой из ДНР.

"С нетерпением ждём пополнения в нашей семье, у нас появится семилетняя Вика. Мы уже с ней познакомились, замечательный ребёнок! Старшие дети помогут нам в её воспитании. У нас как такового разделения обязанностей нет, просто каждый ребёнок сам знает, чем нужно помочь по хозяйству. Дел много, но вместе мы справляемся со всем, у ребят ещё время на хобби остаётся", - поделилась многодетная мама Анна Баннова.

С семьёй Банновых председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин познакомился ещё в начале 2022 года. Тогда спикер Заксобрания подарил многодетной маме Анне Банновой швейную машинку по просьбе одного из её сыновей. По словам Евгения Люлина, он не мог не откликнуться на трогательное обращение мальчика, которое тот оставил на "Ёлке желаний".

"Я был просто поражён тем, что ребёнок просит подарок не для себя, а для мамы. Тогда я узнал, что Анна Константиновна – настоящая мама-героиня. Мне очень захотелось лично вручить ей подарок и познакомиться со всей большой и дружной семьей Банновых. Где абсолютно каждый ребёнок может и хочет развиваться, стремится достигать больших высот", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Сейчас приёмные сыновья Банновых учатся в школе, занимаются боксом и лёгкой атлетикой, младшие дочери посещают детский сад, увлекаются танцами. Родные дочери супругов – уже взрослые, старшая Екатерина вышла замуж и уже сама воспитывает дочь.

В гости к Банновым спикер регионального парламента вновь приехал не с пустыми руками. В подарок к Новому году Евгений Люлин вручил семье сертификат на приобретение игрового комплекса, билеты на ледовое шоу и сладкие подарки. В свою очередь, старший сын Банновых, Дмитрий, подарил спикеру Заксобрания икону, которую мальчик написал самостоятельно.

Затем дети провели для председателя Заксобрания экскурсию по своей ферме и показали животных, разведением которых они занимаются. В хозяйстве у Банновых - козы, бараны, гуси, куры, кролики и вьетнамские свиньи.

Поскольку сам Евгений Люлин родом из деревни и хорошо знает, как вести хозяйство, спикер Законодательного Собрания предложил детям приехать к нему в гости с ответным визитом.

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Теги:
Дети Донбасс Евгений Люлин
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