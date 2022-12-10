Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области подвел итоги работы экспертов pro bono в 2022 году Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий подвел итоги работы экспертов pro bono в 2022 году.

Всего с 1 января по 1 декабря 2022 года в аппарат Уполномоченного поступило 210 обращений от субъектов предпринимательской деятельности. 63 из них (30%) были направлены юристам pro bono для дачи дополнительного независимого заключения.

На основании полученных заключений Уполномоченный принимал различные действия для разрешения проблем обратившихся за помощью предпринимателей. Так, по пяти жалобам были направлены обращения в органы законодательной власти, по 20 – в органы прокуратуры, по 30 – в органы государственной власти Нижегородской области.

По пяти делам заключения экспертов pro bono были приобщены к материалам рассмотрения дела в судах. В трех делах юристы pro bono участвовали в судебных заседаниях со стороны защиты предпринимателей.

"Штат аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей небольшой, поэтому трудно переоценить ту поддержку, которую оказывают нам юристы pro bono. Каждое третье из поступивших за этот год в аппарат Уполномоченного обращений мы направляли на дополнительную юридическую оценку экспертам pro bono и просили их подкрепить своими аргументами. Очень часто этот узконаправленный экспертный взгляд дополнительно усиливал нашу позицию и помогал добиться нужного результата", - отметил Павел Солодкий.

В числе успешных кейсов можно назвать помощь юриста pro bono Сергея Трапезникова в разрешении коллективного обращения предпринимателей города Сарова, касающегося увеличения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Правовое заключение юриста было озвучено Уполномоченным на круглом столе "О проблемах и рисках осуществления предпринимательской деятельности на территории города Сарова" комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

В ноябре 2022 года в Законодательном собрании Нижегородской области прошло рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки объектов недвижимости в ЗАТО Саров с участием предпринимателей города. По итогу совещания в протокол были включены предложения юриста pro bono по решению указанной проблемы.

В итоге в соответствии с протокольными решениями городская дума Сарова предложила установить налоговую льготу при начислении налога на имущество физических лиц за 2021 год по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в размере 30% от подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика.

Доводы другого эксперта pro bono Артема Баженова легли в основу правовой позиции Уполномоченного относительно проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе", внесенного в Госдуму в июле 2022 года.

Юрист предоставил отрицательный отзыв на данный законопроект. По поручению Уполномоченного он участвовал в работе всех площадок по обсуждению данного законопроекта в Нижегородской области, в том числе на площадке Торгово-промышленной палаты, где было составлено коллективное отрицательное заключение на законопроект, которое позже от лица предпринимательского сообщества было направлено в Государственную думу РФ. В том числе благодаря такой активной позиции на местах доводы бизнеса были учтены, и 8 ноября 2022 года проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" отклонен.

Благодаря еще одному заключению эксперта pro bono удалось через суд в два раза снизить административный штраф, выписанный предпринимателю государственным инспектором в области охраны окружающей среды по Нижегородской области и Республики Мордовия.

Ранее сообщалось, что меры по защите прав предпринимателей усилят в Нижегородской области.