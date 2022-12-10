Вслед за оттепелью в Нижегородскую область в ближайшие дни придёт мороз до -12°C Общество

Нижегородская область на ближайшие дни окажется во власти циклона, который сопровождается мощной оттепелью: в регион сейчас поступают тёплые воздушные массы из субтропического пояса. Осадки будут выпадать в виде дождя, в том числе ледяного. Но к концу недели на территорию региона начнёт прорываться холодный атмосферный фронт из Скандинавии.

Сегодня 23 декабря, столбики термометров показывают около 0°C, днём ожидается ещё большее потепление - до +1...+2°C. Пасмурно, относительная влажность - 90-95%, ветер южный 4-7 м/с - а потому на улице очень промозгло. Атмосферное давление - 745 мм рт. ст. Во второй половине дня ожидаются осадки.

Завтра ночью температура воздуха сохранится на плюсовой отметке, а днём - в пределах 0°C, пройдут дожди. Ветер изменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 4-6 м/с.

По информации Гидрометцентра России, местами на нижегородских дорогах вплоть до вечера субботы будет гололедица, а в целом по региону прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения.

А вот в ночь на воскресенье столбики термометров начнут уходить за минусовую отметку. Днём 25 декабря ветер стихнет до 2-3 м/с, прогнозируется мороз до -4...-7°C. Атмосферное давление поднимется с 750 до 757 мм рт.ст. Вечером похолодает уже до -9°C, ночью - до -12°C.