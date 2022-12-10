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Коттеджный лифт: основные особенности

23 декабря 2022 11:54  [58]

Коттеджные лифты в последнее время пользуются огромным спросом. Раньше конструкция лифта была стандартной и имела машинное отделение. Современные технологии и уникальный подход позвали создать лифт, которые работает совершенно по другому принципу. Подъемный механизм Novo Elex подразумевает установку без машинного отделения. И если установить такой лифт в доме, то можно будет освободить пространство и выделить эту площадь под нужны жильцов.

Достоинства конструкции, на которые стоит обратить внимание

Коттеджный лифт купить не составит труда. Данный подъемный механизм устроен таким образом, что установить его можно в любом помещении. Что касается преимуществ, то выделить стоит следующие:

  1. Возможность освободить пространство;
  2. Лифт потребляет немного электроэнергии. И если сравнить со стандартным вариантом, то коттеджный лифт потребляет электроэнергию практически по минимуму;
  3. Конструкцию легко установить;
  4. Работает отлично и двигается плавно;
  5. Практически не шумит;
  6. Кабина небольшая, но вместительная;
  7. При минимальных размерах может похвастаться уникальными качествами;
  8. Не нужно укреплять строительную конструкцию, чтобы она выдержала лифт;
  9. Что касается обслуживания, то и тут проблем не возникает. Каждый специалист сможет его настроить и следить за тем, чтобы лифт функционировал правильно.

Такие лифты используют не только во многоквартирных домах, но и в частных. И если нужно подобрать вариант для частного дома, то стоит обратить внимание на варианты с минимальной грузоподъемностью и небольшими размерами.

Nova Elex – лифты, которые в последнее время пользуются огромным спросом. За годы работы компания-производитель успела себя зарекомендовать с хорошей стороны. Выбирать подходящий вариант стоит внимательно и обращать внимание на многочисленные критерии. Желательно, проконсультироваться со специалистами, которые прекрасно знакомы с техническими особенностями предлагаемой продукции и с легкостью могут подобрать вариант, который идеально подойдет и будет эксплуатироваться на протяжение долгого времени.

"Транс-Лифт" - компания, которая может предложить клиентам различные варианты лифтов. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые могут с легкостью решить вопросы с обслуживанием.

Ассортимент обновляется регулярно, и каждый покупатель сможет подобрать вариант, который будет соответствовать всем заявленным требованиям. Новинки могут похвастаться уникальными техническими наворотами, которые позволяют эксплуатировать устройство в разных помещениях.

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