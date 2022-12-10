Веранды отремонтировали в трех детских садах Сормовского района Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин и глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района Светлана Горбунова оценили, как продвигается ремонт веранд в детских садах №№365, 396 и 52. Работы на средства депутатского фонда проводились во второй половине 2022 года. С просьбой о помощи в приведении в порядок веранд обратились заведующие детских садов и родители воспитанников.

В детском саду №365 занимаются малыши с особенностями здоровья, которым была необходима прогулочная веранда со специальным покрытием, пояснила заведующая дошкольным учреждением Ольга Кормщикова.

"Благодаря поддержке депутатского фонда мы установили качественное прорезиненное покрытие. Это важно для профилактики травматизма малышей. Теперь у нас появится возможность устраивать спортивные и музыкальные занятия на свежем воздухе, что важно для развития и оздоровления детей", - рассказала руководитель учреждения.

В детском саду №52 на прогулочной веранде полностью заменили пол и кровлю, рядом установили скамейки. Покраска деревянного покрытия запланирована на весну следующего года. В детском саду №392 на одной из веранд также заменили напольное покрытие.

"Получил несколько обращений от сормовичей о необходимости ремонта в детских садах. Вместе с администрацией района наметили план работы по этим обращениям, выделив самые проблемные точки. Там, где пока нет возможности включить учреждение в госпрограммы, будем использовать ресурсы депутатского фонда, чтобы дети обучались в комфортных условиях", - сообщил Михаил Першин.

"Благодарим за оказанную поддержку образовательным учреждениям Сормовского района, это, действительно, необходимые шаги. В этом году при софинансировании из городского бюджета и депутатского фонда были отремонтированы 4 бассейна в детских садах - отзывы от родителей детей самые положительные", - отметила Светлана Горбунова.

Модернизация школ и детских садов стала важной частью народной программы партии, которая составлялась на основе инициатив жителей, добавил Михаил Першин.

"Сфера образования останется на особом контроле, поскольку многие предложения жителей связаны с улучшением условий для обучения и развития детей. Это важно для большинства нижегородских семей", - подчеркнул депутат.

Напомним, строительство новых и ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа". В рамках работы "партийного десанта" депутаты всех уровней и ответственные от отделений "Единой России" контролируют качество и сроки работ на объектах.