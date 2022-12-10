При поддержке ОМК Дом ребенка в Выксе закупил оборудование для реабилитации детей с инвалидностью Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Выксунский специализированный дом ребенка (Нижегородская область) приобрел новое оборудование для развития и социализации детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Это стало возможным благодаря победе Дома ребенка в грантовом конкурсе "ОМК-Партнерство".

На полученный от Объединенной металлургической компании (ОМК) грант в 200 тысяч рублей сотрудники учреждения дополнили существующее реабилитационное пространство спортивными тренажерами: качалками, балансирами, пуфами и специальными утяжеленными одеялами, жилетами, шарфами и манжетами. Они помогают развивать у детей двигательные и коммуникативные навыки, интеллект, учат балансу и координации. Часть средств потратили на покупку пособий, методической литературы, наборов карточек для занятий с детьми. С учетом софинансирования из других источников затраты по проекту составили чуть более 600 тысяч рублей.

"Когда мы только начали работу по комплексной реабилитации детей раннего возраста, к нам уже приходили ребята с РАС. Таких было не больше 30% от общего числа. Сейчас в реабилитационной группе 50% занимающихся имеют подтвержденный диагноз. Благодаря проекту мы углубленно изучили проблему раннего детского аутизма, а три наших специалиста повысили квалификацию в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства. Мы верим, что совместная работа всех участников проекта будет успешной", – рассказала инициатор проекта, сотрудница выксунского Дома ребенка Елена Морозова.

"ОМК и фонд "ОМК-Участие" уделяют особое внимание инклюзивным проектам. Надеемся, что с новым оборудованием и полученными знаниями педагоги Дома ребенка смогут помочь большему количеству выксунских ребят с расстройством аутистического спектра. Важно, чтобы даже в малых городах дети имели возможность получать высококвалифицированную помощь и проходить необходимую реабилитацию", – отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.

Справка

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс "ОМК- Партнерство" с 2015 года. Он способствует решению социальных проблем регионов, соответствует мировым ESG-трендам, доказал свою эффективность методом SROI – возврата социальных инвестиций. Грантовый конкурс соответствует стратегии развития страны: обеспечивает прозрачный механизм поддержки НКО, развивает сотрудничество в сфере волонтерства.

В 2021 году Объединенная металлургическая компания была признана одной из лучших среди компаний-участников рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности", который ежегодно проводит Форум доноров. ОМК, наряду с другими 11 компаниями, вошла в категорию А ("Лучшая практика"). Как отметили эксперты, компании-победители в 2021 году ориентировались в своей работе на Цели устойчивого развития ООН и успешно интегрировали социальные проекты в стратегии компаний.